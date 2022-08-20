Усик – Джошуа. Онлайн-трансляция боя-реванша

22.35. Тем временем Усик:

22.33. Отметим, что Усик независимо от результата гарантировал себе рекордный гонорар в карьере. За бой-реванш с Джошуа украинец получит 40 миллионов долларов, как и его оппонент. Также оба боксера получат проценты от продажи платных трансляций.

22.30. Ломаченко поддержал Усика и в Instagram. "С богом, дорогой", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

22.25. Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) прибыл на бой – реванш, чтобы поддержать Усика. Об этом сообщила в Twitter промоутерская компания Matchroom Boxing.

22.20. А помните, как это было в сентябре 2021-го?

22.15. Доброго вечора, ми з України! Приближается момент выхода на ринг Александра Усика и Энтони Джошуа, издание "ГОРДОН" продолжает вести онлайн-трансляцию.

15.31. Наша онлайн-трансляция берет паузу, мы продолжим ее поближе к началу поединка, ориентировочно в 22.00. По последним данным, бой Усик– Джошуа начнется не ранее 00.50 21 августа.

15.29. Прогнозы большинства экспертов и наблюдателей сводятся к тому, что лидер боя– Усик. Согласно прогнозам букмекерской конторы William Hill, коэффициент на его победу равен 1,53. Успех Джошуа оценивают в 2,75, ничью– в 17.00.

15.23. Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко поддержал Усика, обнародовав мотивационное видео в Facebook.

"Сегодня состоится еще одно сражение за Украину. Пусть это и спортивный поединок, но для нас важны сегодня победы во всем. Александр Усик выйдет в ринг в Саудовской Аравии с украинским флагом и под гимн Украины. Миллионы людей во всем мире будут смотреть реванш Усик– Джошуа. Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы верим в тебя, болеем, держим кулаки, победа будет за нами. Слава Украине",– сказал Кличко.

15:00. Хотя с Фьюри все сложно. Его сопромоутер Боб Арум, например, ожидает, что тот вернется в ринг для встречи с победителем реванша.– Джошуа.

"Я не сомневаюсь, что это единственный бой, который может заинтересовать Тайсона Фьюри",– цитирует промоутера BoxingScene.

14.55. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые украинец отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года, а также титул чемпиона по версии журнала The Ring, который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

14:45 До того как Джошуа и Усик выйдут в ринг, запланировано еще три боя в основном карди: Каллум Смит (28-1-0)– Матье Бодерлик (21-0-0), Филипп Хргович (14-0-0)– Чжан Чжилей (24-0-1), Баду Джек (26-3-3)– Ричард Ривера (21-0-0). Поэтому более точное время боя-реванша пока никто назвать не может.

14.30. Бой Усик– Джошуа, как ожидается, начнется не раньше 00.00 21 августа по киевскому времени. Поединок собираются транслировать более чем в 190 странах.

14.15. В Украине бой Усика и Джошуа будут бесплатно транслировать (права выкупил Усик) на телеканалах "2+2" и Общественном, а также по ссылке в специальном разделе сервиса Megogo.

14.05. Добрый день! Сегодня, как считают многие эксперты,– сражение года в мировом боксе. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик– Джошуа. Присоединяйтесь!