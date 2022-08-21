"Всем, кто защищает мою страну". Усик посвятил победу над Джошуа Украине и ВСУ

"Я посвящаю этот поединок своему государству Украине, ВСУ, всем, кто защищает мою страну, всей Украине. Это уже история. Его будут смотреть многие поколения, особенно тот раунд, где меня пытались сильно избивать. Но я выстоял и переломил бой в свою пользу", – сказал Усик.

Также украинский боксер поблагодарил Саудовскую Аравию, которая приняла поединок, и фанатам.

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Я хочу поблагодарить Бога за его помощь, которую он мне сегодня дал. Он дал мне ее много сегодня. Мой бог – Иисус Христос", – добавил он.

Сообщалось, что поддержать Усика в Саудовской Аравии приехали украинские пограничники.

"Команда Усика организовала приезд на бой-реванш десятерых военных. С бойцами Александр познакомился в госпитале в начале войны. Именно они развеяли сомнения боксера по поводу поединка", – написала в Telegram пресс-служба ГПСУ.

Во время трансляции боя Усик – Джошуа благотворительный фонд Александра Усика собирает средства для поддержки ВСУ и украинского народа в войне против России. Планировалось приобретение 100 машин для ВСУ, заявленная цель – собрать не менее $1 млн.

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу Усика –115-113, 116-112.