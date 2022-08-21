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"Всем, кто защищает мою страну". Усик посвятил победу над Джошуа Украине и ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Усик посвятил свою победу украинским защитникам
Усик посвятил свою победу украинским защитникам

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO, IBO и журнала The Ring Александр Усик посвятил победу защитникам Украины. Об этом он сказал в ринге 21 августа после выигранного боя-реванша против британца Энтони Джошуа, текстовую онлайн-трансляцию которого провело издание "ГОРДОН".

"Я посвящаю этот поединок своему государству Украине, ВСУ, всем, кто защищает мою страну, всей Украине. Это уже история. Его будут смотреть многие поколения, особенно тот раунд, где меня пытались сильно избивать. Но я выстоял и переломил бой в свою пользу", – сказал Усик.

Также украинский боксер поблагодарил Саудовскую Аравию, которая приняла поединок, и фанатам.

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Я хочу поблагодарить Бога за его помощь, которую он мне сегодня дал. Он дал мне ее много сегодня. Мой бог – Иисус Христос", – добавил он.

Сообщалось, что поддержать Усика в Саудовской Аравии приехали украинские пограничники.

"Команда Усика организовала приезд на бой-реванш десятерых военных. С бойцами Александр познакомился в госпитале в начале войны. Именно они развеяли сомнения боксера по поводу поединка", – написала в Telegram пресс-служба ГПСУ.

Во время трансляции боя Усик – Джошуа благотворительный фонд Александра Усика собирает средства для поддержки ВСУ и украинского народа в войне против России. Планировалось приобретение 100 машин для ВСУ, заявленная цель – собрать не менее $1 млн.

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, еще две записки судей были в пользу Усика –115-113, 116-112.

Контекст:

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты.

Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу в марте.

17 августа на пресс-конференции с Джошуа в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке.

Теги: бокс, Украина, спорт, военные, Вооруженные силы Украины, Александр Усик, пограничники, ГПСУ, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, благотворительный фонд , война России против Украины, пресс-конференция, Энтони Джошуа, WBA, WBO, The Ring, IBO, российские оккупанты
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