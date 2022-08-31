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31 августа, 2022
 
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Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ

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Галкин: Абсолютный покой и тишина
Галкин: Абсолютный покой и тишина
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 31 августа опубликовал в Instagram ролик, снятый во время прогулки.

Шоумен сообщил, что находится в Австралии.

"Сидней, зима", – написал он.

В ролике Галкин полюбовался закатом солнца и пением птиц.

"Абсолютный покой и тишина", – подчеркнул он.

Шоумен сообщил, что даст дополнительный концерт в Барселоне (Испания) 11 октября, так как на его выступление 10 октября уже почти все билеты проданы.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в РФ.

Теги: Россия, Украина, Барселона, Испания, Австралия, концерт, Максим Галкин, ролик, шоумен
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