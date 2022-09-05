"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм

Пугачева: Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков? Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Певица опубликовала эпизод фильма Михалкова "Раба любви" 1975 года, в котором главная героиня Ольга Вознесенская в исполнении актрисы Елены Соловей говорит военным, которые гонятся за ней: "Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной! Солдаты..."

"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" – написала Пугачева.