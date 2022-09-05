"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм

Певица опубликовала эпизод фильма Михалкова "Раба любви" 1975 года, в котором главная героиня Ольга Вознесенская в исполнении актрисы Елены Соловей говорит военным, которые гонятся за ней: "Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной! Солдаты..."
"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" – написала Пугачева.
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Михалков внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины – за открытую поддержку российской агрессии и политики президента РФ Владимира Путина.
Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля ее мужа, российского шоумена Максима Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
О возвращении Пугачевой в РФ стало известно 27 августа.