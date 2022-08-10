"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео

Пугачева замужем за Галкиным с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

Ролик она посвятила своему мужу, российскому шоумену Максиму Галкину. 10 августа Галкин на своей странице в Instagram сообщил, что уехал и уже скучает по своей семье. Он не уточнил, куда именно поехал.

"Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", – подписала видео артистка.

"Аллочка все молодеет и молодеет", – отреагировали в сети.