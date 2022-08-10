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10 августа, 2022
 
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"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео

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Пугачева замужем за Галкиным с 2011 года
Пугачева замужем за Галкиным с 2011 года
Фото: maxgalkinru / Instagram

73-летняя российская певица Алла Пугачева 10 августа разместила в Instagram видео, в котором запечатлена во время прогулки с детьми вдоль моря.

Ролик она посвятила своему мужу, российскому шоумену Максиму Галкину. 10 августа Галкин на своей странице в Instagram сообщил, что уехал и уже скучает по своей семье. Он не уточнил, куда именно поехал. 

"Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", – подписала видео артистка.

"Аллочка все молодеет и молодеет", – отреагировали в сети.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть взрослая дочь – певица Кристина Орбакайте.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, певица
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