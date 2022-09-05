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06 сентября, 2022
 
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Пугачева о Горбачеве: Давно я так не рыдала. Он отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти

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Пугачева: Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно
Пугачева: Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Российская певица Алла Пугачева 4 сентября в Instagram высказалась о президенте СССР Михаиле Горбачеве, который умер вечером 30 августа на 92-м году жизни.

"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти", – написала артистка.

Она подчеркнула, что Горбачев был "не без греха", но отметила, что "главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества".

"Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно", – резюмировала Пугачева.

Контекст:

Горбачев родился в 1931 году в селе Привольное (сейчас – Ставропольский край России). Окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института.

В 1952 году Горбачев вступил в КПСС. В 1970–1978 годах был первым секретарем Ставропольского краевого комитета КПСС, в 1985–1991 годах – генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1987 году Горбачев инициировал экономические и политические реформы в СССР, которые получили название "перестройка".

В 19901991 годах Горбачев занимал должность президента СССР. Он первый и единственный человек, который находился на этом посту. Горбачев сложил с себя полномочия в декабре 1991 года после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о распаде СССР.

В 1996 году Горбачев участвовал в выборах президента РФ, набрал 0,51% голосов. В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в разоружение и избавление человечества от военной угрозы.

В июле 2022 года российский журналист Алексей Венедиктов, который дружил с Горбачевым, рассказал в интервью российскому Forbes, что Горбачев негативно воспринимал происходящее в России после начала полномасштабной войны с Украиной. "Я могу вам сказать, что он расстроен, конечно, он понимает [что происходит]. Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева", – сказал журналист.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа.

Теги: Алла Пугачева, СССР, смерть, Михаил Горбачев, певица
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