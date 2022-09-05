Пугачева о Горбачеве: Давно я так не рыдала. Он отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти

"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти", – написала артистка.

Она подчеркнула, что Горбачев был "не без греха", но отметила, что "главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества".

"Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно", – резюмировала Пугачева.