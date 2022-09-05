Пугачева о Горбачеве: Давно я так не рыдала. Он отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти

"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти", – написала артистка.
Она подчеркнула, что Горбачев был "не без греха", но отметила, что "главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества".
"Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно", – резюмировала Пугачева.
Горбачев родился в 1931 году в селе Привольное (сейчас – Ставропольский край России). Окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института.
В 1952 году Горбачев вступил в КПСС. В 1970–1978 годах был первым секретарем Ставропольского краевого комитета КПСС, в 1985–1991 годах – генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1987 году Горбачев инициировал экономические и политические реформы в СССР, которые получили название "перестройка".
В 1990–1991 годах Горбачев занимал должность президента СССР. Он первый и единственный человек, который находился на этом посту. Горбачев сложил с себя полномочия в декабре 1991 года после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о распаде СССР.
В 1996 году Горбачев участвовал в выборах президента РФ, набрал 0,51% голосов. В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в разоружение и избавление человечества от военной угрозы.
В июле 2022 года российский журналист Алексей Венедиктов, который дружил с Горбачевым, рассказал в интервью российскому Forbes, что Горбачев негативно воспринимал происходящее в России после начала полномасштабной войны с Украиной. "Я могу вам сказать, что он расстроен, конечно, он понимает [что происходит]. Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева", – сказал журналист.
О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа.