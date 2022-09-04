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06 сентября, 2022
 
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Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома

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Пугачева вернулась в РФ в августе
Пугачева вернулась в РФ в августе
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Украинский продюсер Сергей Перман 2 сентября в Instagram Stories назвал российскую певицу Аллу Пугачеву смелой и мудрой.

Таким образом он отреагировал на пост вернувшейся в РФ артистки, в котором она упомянула российского пропагандиста Владимира Соловьева, отметив, что тот может лопнуть от злости и хамства.

Пропагандист в своих блогах и на российских пропагандистских каналах неоднократно осуждал Пугачеву и ее мужа, российского шоумена Максима Галкина за выезд из страны и неоказание поддержки режиму президента РФ Владимира Путина. После возвращения Пугачевой в РФ Соловьев в программе "Полный контакт" заявил, что начиная с 1990-х годов она получала деньги за поддержку "разнообразных политических кандидатов".

"Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома", – написал он.

Скриншот: sergeiperman / Instagram
Скриншот: sergeiperman / Instagram

Контекст:

Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в РФ началась травля ее мужа, российского шоумена Максима Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой в РФ стало известно 27 августа.

Теги: Алла Пугачева, Владимир Соловьев, война России против Украины, Сергей Перман
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