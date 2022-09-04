Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома

Таким образом он отреагировал на пост вернувшейся в РФ артистки, в котором она упомянула российского пропагандиста Владимира Соловьева, отметив, что тот может лопнуть от злости и хамства.

Пропагандист в своих блогах и на российских пропагандистских каналах неоднократно осуждал Пугачеву и ее мужа, российского шоумена Максима Галкина за выезд из страны и неоказание поддержки режиму президента РФ Владимира Путина. После возвращения Пугачевой в РФ Соловьев в программе "Полный контакт" заявил, что начиная с 1990-х годов она получала деньги за поддержку "разнообразных политических кандидатов".

"Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома", – написал он.