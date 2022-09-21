Пугачеву проверят на предмет дискредитации российской армии, на нее подали заявление в полицию – росСМИ

"В подмосковную полицию поступило заявление с просьбой проверить Пугачеву на предмет дискредитации российской армии", – сказано в сообщении.

Российский Telegram-канал "Осторожно, новости" уточняет, что заявление подала жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в соцсетях.

Женщина, как утверждается в сообщении, решила, что певица оскорбляет российскую армию, и попросила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности. А также на предмет того, не является ли заявление Примадонны "публичным действием, направленным на дискредитацию вооруженных сил РФ".

Делом, по данным канала, не указавшего источник этой информации, занимаются сотрудники подмосковной полиции.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину российский телеведущий и пародист Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой – Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

О возвращении Пугачевой и детей в РФ стало известно 27 августа. Галкин продолжает жить и работать за границей.

16 сентября стало известно, что Галкин внесен минюстом РФ в список "иноагентов".

Галкин, комментируя это, сказал, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям он всегда был искренним и оставался честным перед самим собой.

18 сентября Пугачева попросила российский минюст внести ее в список "иноагентов", так как она разделяет позицию Галкина.

"Я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала она.