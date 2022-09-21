Пугачеву проверят на предмет дискредитации российской армии, на нее подали заявление в полицию – росСМИ

"В подмосковную полицию поступило заявление с просьбой проверить Пугачеву на предмет дискредитации российской армии", – сказано в сообщении.
Российский Telegram-канал "Осторожно, новости" уточняет, что заявление подала жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в соцсетях.
Женщина, как утверждается в сообщении, решила, что певица оскорбляет российскую армию, и попросила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности. А также на предмет того, не является ли заявление Примадонны "публичным действием, направленным на дискредитацию вооруженных сил РФ".
Делом, по данным канала, не указавшего источник этой информации, занимаются сотрудники подмосковной полиции.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину российский телеведущий и пародист Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой – Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
О возвращении Пугачевой и детей в РФ стало известно 27 августа. Галкин продолжает жить и работать за границей.
16 сентября стало известно, что Галкин внесен минюстом РФ в список "иноагентов".
Галкин, комментируя это, сказал, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям он всегда был искренним и оставался честным перед самим собой.
18 сентября Пугачева попросила российский минюст внести ее в список "иноагентов", так как она разделяет позицию Галкина.
"Я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала она.
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет.
Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.
Юрист Павел Чиков сообщал 24 мая, что в целом в России уже возбудили более 50 уголовных дел по этой статье. Среди фигурантов – журналисты Александр Невзоров, Руслан Левиев, Майкл Наки и другие.
24 августа в России за "дискредитацию армии" задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. 26 августа его отпустили из-под стражи, Ройзман находится под мерой пресечения, решение по делу пока не вынесено.
16 августа за "дискредитацию армии" был оштрафован на 50 тыс. руб. (30,2 тыс. грн) российский рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.