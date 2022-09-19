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19 сентября, 2022
 
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"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой

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Пост Пугачевой о внесении ее в список "иноагентов" вызвал резонанс в сети
Пост Пугачевой о внесении ее в список "иноагентов" вызвал резонанс в сети
Фото: maxgalkinru / Instagram

Британская группа Pet Shop Boys 19 сентября в Twitter назвала российскую певицу Аллу Пугачеву мужественной и честной после того, как она попросила российское министерство юстиции внести ее в список "иноагентов" вслед за мужем, российским шоуменом Максимом Галкиным.

"Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Ибо я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала 18 сентября российская артистка.

Pet Shop Boys, комментируя ее пост, отметили, что таким образом певица в том числе осудила действия президента РФ Владимира Путина и полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

"Мы восхищаемся мужеством и честностью легендарной российской суперзвезды Аллы Пугачевой, которая осудила войну Владимира Путина против Украины, заявив, что она сделала Россию изгоем",   говорится в публикации.

Контекст:

Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

Украинская ведущая Катя Осадчая 19 сентября призвала украинцев быть самодостаточными и не радоваться, читая заявления российских артистов.

Группа Pet Shop Boys в мае осудила нападение РФ на УкраинуМы много раз бывали в России и писали песни на русские темы. Теперь немыслимо, чтобы мы могли туда приехать или выступить. Но мы с нетерпением ждем, когда фашизм в России потерпит поражение, а преступные политики предстанут перед судом, будет говориться правда, соседние страны не будут подвергаться вторжению или угрозе и родится новая Россия. Мы надеемся, что это случится при нашей жизни", – заявили тогда музыканты.

Теги: Алла Пугачева, Владимир Путин, война России против Украины, Pet Shop Boys
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