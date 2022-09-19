"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой

Пост Пугачевой о внесении ее в список "иноагентов" вызвал резонанс в сети Фото: maxgalkinru / Instagram

"Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Ибо я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала 18 сентября российская артистка.

Pet Shop Boys, комментируя ее пост, отметили, что таким образом певица в том числе осудила действия президента РФ Владимира Путина и полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

"Мы восхищаемся мужеством и честностью легендарной российской суперзвезды Аллы Пугачевой, которая осудила войну Владимира Путина против Украины, заявив, что она сделала Россию изгоем", – говорится в публикации.

We admire the courage and honesty of the legendary Russian superstar Alla Pugacheva who has denounced Vladimir Putin’s war on Ukraine saying it has made Russia “a pariah”.https://t.co/Nai1hKXVNqhttps://t.co/5acz5Dp5DX#PetText pic.twitter.com/O526MAp4ci — Pet Shop Boys (@petshopboys) September 19, 2022