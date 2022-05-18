"Ждем, когда фашизм в России потерпит поражение, а преступные политики предстанут перед судом". Pet Shop Boys отказалась выступать в РФ

"В 2009 году мы начали мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Мы много раз бывали в России и писали песни на русские темы. Теперь немыслимо, чтобы мы могли туда приехать или выступить. Но мы с нетерпением ждем, когда фашизм в России потерпит поражение, а преступные политики предстанут перед судом, будет говориться правда, соседние страны не будут подвергаться вторжению или угрозе и родится новая Россия. Мы надеемся, что это случится при нашей жизни", – говорится в публикации.
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Группа Pet Shop Boys была создана в 1981 году. Участники коллектива Нил Теннант и Криса Лоу прославились благодаря дебютным песням West End Girls и Suburbia.