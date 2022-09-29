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29 сентября, 2022
 
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Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото

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29 сентября российские СМИ сообщили, что Пугачева с детьми покинула Россию и улетела в Израиль
29 сентября российские СМИ сообщили, что  Пугачева с детьми покинула Россию и улетела в Израиль
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Украинские издание "Телеграф" 29 сентября опубликовало эксклюзивное фото паспорта, который по информации издания, принадлежит российской певице Алле Пугачевой.

В публикации отмечается, что достоверность документа журналистам издания подтвердили израильские пограничники. 

На фото видно, что паспорт был выдан 21 мая 2022 года сроком на один год.

Фото: telegraf.com.ua
Фото: telegraf.com.ua

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. 

Теги: Алла Пугачева, Израиль, паспорт, Максим Галкин
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