  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео

В переделанной песне команда "Трикс" упомянула российских журналистов Александра Невзорова, Юрия Дудя, Екатерину Шульман, Илью Варламова, Михаила Шаца, которых российское министерство юстиции ранее признало "иностранными агентами".

Также в переделанной песне присутствует строчка, посвященная осужденному на 22 года российскому журналисту Ивану Сафронову по делу о "госизмене".

Авторы YouTube-канала отмечают, что команда "Трикс" по итогам игры заняла первое место и вышла в полуфинал лиги КВН "Балтика".

"Кругом сплошные иноагенты,

Невзоров, Пивоваров, Дудь,

Варламов, Шульман, Соболь, Шац и Понасенков.

И "Дождь", и ВВС закрыты —

Все навредили чем-нибудь.

Сафронову 20 лет сидеть и два года...

Надо ли, надо ли, надо ли,

Надо нам дальше учиться?

Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" – спели КВН-щицы.

В конце номера артистку уводит со сцены участник команды, переодетый в форму.

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