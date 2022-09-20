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20 сентября, 2022
 
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"Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео

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Команда КВН из Питера переделала песню Пугачевой, спев об "иноагентах"
Команда КВН из Питера переделала песню Пугачевой, спев об "иноагентах"
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Участницы российской команды КВН "Трикс" из Санкт-Петербурга 18 сентября во время выступления в четвертьфинале официальной лиги КВН "Балтика" высмеяли российское правительство, обыграв песню российской певицы Аллы Пугачевой "Надо же" (1996). Фрагмент выступления команды, состоящей из студенток факультета журналистики Санкт-Петербургского университета, опубликован на YouTube-канале оппозиционного российского проекта Activatica.

В переделанной песне команда "Трикс" упомянула российских журналистов Александра Невзорова, Юрия Дудя, Екатерину Шульман, Илью Варламова, Михаила Шаца, которых российское министерство юстиции ранее признало "иностранными агентами". 

Также в переделанной песне присутствует строчка, посвященная осужденному на 22 года российскому журналисту Ивану Сафронову по делу о "госизмене"

Авторы YouTube-канала отмечают, что команда "Трикс" по итогам игры заняла первое место и вышла в полуфинал лиги КВН "Балтика".

"Кругом сплошные иноагенты,
Невзоров, Пивоваров, Дудь,
Варламов, Шульман, Соболь, Шац и Понасенков.
И "Дождь", и ВВС закрыты —
Все навредили чем-нибудь.
Сафронову 20 лет сидеть и два года...
Надо ли, надо ли, надо ли,
Надо нам дальше учиться?
Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" – спели КВН-щицы.

В конце номера артистку уводит со сцены участник команды, переодетый в форму.

ВИДЕО
Видео: Activatica / YouTube
Теги: Александр Невзоров, тюрьма, Санкт-Петербург, студенты, журналисты, война России против Украины, Иван Сафронов
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