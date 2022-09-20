  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео

В переделанной песне команда "Трикс" упомянула российских журналистов Александра Невзорова, Юрия Дудя, Екатерину Шульман, Илью Варламова, Михаила Шаца, которых российское министерство юстиции ранее признало "иностранными агентами".
Также в переделанной песне присутствует строчка, посвященная осужденному на 22 года российскому журналисту Ивану Сафронову по делу о "госизмене".
Авторы YouTube-канала отмечают, что команда "Трикс" по итогам игры заняла первое место и вышла в полуфинал лиги КВН "Балтика".
"Кругом сплошные иноагенты,
Невзоров, Пивоваров, Дудь,
Варламов, Шульман, Соболь, Шац и Понасенков.
И "Дождь", и ВВС закрыты —
Все навредили чем-нибудь.
Сафронову 20 лет сидеть и два года...
Надо ли, надо ли, надо ли,
Надо нам дальше учиться?
Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" – спели КВН-щицы.
В конце номера артистку уводит со сцены участник команды, переодетый в форму.