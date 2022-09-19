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20 сентября, 2022
 
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Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару

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По словам Ясинского, если бы Ротару поддержала Пугачеву, это было бы "гвоздем в советском гробу"
По словам Ясинского, если бы Ротару поддержала Пугачеву, это было бы "гвоздем в советском гробу"
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Украинский продюсер Михаил Ясинский 19 сентября в Facebook заявил, что ему интересно, какой будет реакция украинской певицы Софии Ротару на заявление российской артистки Аллы Пугачевой, обращенное к российскому министерству юстиции о внесении ее в список "иноагентов" вслед за мужем, российским шоуменом Максимом Галкиным.

"Меня не очень интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой или вроде бы не знают, кто она такая. Меня не очень интересует то, что совершенно верно написал [советник Офиса президента Алексей] Арестович на этот счет. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару. Это был бы гвоздь в советском гробу",  написал Ясинский.

https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/posts/pfbid0caDRUAQvWdThrAmkiTSjz6i9R7ZCU81oEj712CQMSBeCvJbybN1MtsG43qbczbLvl

Контекст:

Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

Украинская ведущая Катя Осадчая 19 сентября призвала украинцев быть самодостаточными и не радоваться, читая заявления российских артистов.

Британская группа Pet Shop Boys, которая в мае осудила нападение РФ на Украину, назвала Пугачеву "мужественной и честной".

Теги: Алла Пугачева, София Ротару, Алексей Арестович, Михаил Ясинский
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