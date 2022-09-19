Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару

"Меня не очень интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой или вроде бы не знают, кто она такая. Меня не очень интересует то, что совершенно верно написал [советник Офиса президента Алексей] Арестович на этот счет. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару. Это был бы гвоздь в советском гробу", – написал Ясинский.

Контекст:

Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

Украинская ведущая Катя Осадчая 19 сентября призвала украинцев быть самодостаточными и не радоваться, читая заявления российских артистов.

Британская группа Pet Shop Boys, которая в мае осудила нападение РФ на Украину, назвала Пугачеву "мужественной и честной".