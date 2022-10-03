В РФ отреагировали на отъезд Пугачевой бегущей строкой на московском телецентре. Видео

"Алла, так на х...я ты вообще приезжала?" – было написано на стене.
Это третий случай публичного анонимного обращения к Пугачевой с помощью надписей на "Останкино". Первая оскорбительная надпись появилась также после того, как артистка уехала из РФ весной 2022 года.
Пугачева, реагируя на послание, заявила тогда, что "чем ниже интеллект, тем громче оскорбления".
В начале сентября, после того, как артистка приехала в РФ с детьми, на "Останкино" вновь появилась адресованная ей бегущая строка. В ней упоминался муж певицы, российский шоумен Максим Галкин, который остался за границей.
Алла Пугачёва кому-то снова не даёт покоя. Очередное послание для неё на медиаэкране Останкино гласит: Алла, так а *** (зачем?) ты вообще приезжала?— Мослента (@moslenta) October 3, 2022
Ранее стало известно, что певица с детьми уехала из России и выставила их с мужем дворец на продажу pic.twitter.com/gMFV3iMC6m
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".
29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.