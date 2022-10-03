В РФ отреагировали на отъезд Пугачевой бегущей строкой на московском телецентре. Видео

"Алла, так на х...я ты вообще приезжала?" – было написано на стене.

Это третий случай публичного анонимного обращения к Пугачевой с помощью надписей на "Останкино". Первая оскорбительная надпись появилась также после того, как артистка уехала из РФ весной 2022 года.

Пугачева, реагируя на послание, заявила тогда, что "чем ниже интеллект, тем громче оскорбления".

В начале сентября, после того, как артистка приехала в РФ с детьми, на "Останкино" вновь появилась адресованная ей бегущая строка. В ней упоминался муж певицы, российский шоумен Максим Галкин, который остался за границей.