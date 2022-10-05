ВСУ ударили по переправам оккупантов через Днепр и уничтожили комплекс С-300 – Генштаб

"Вечером 3 октября силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе подтвердили уничтожение российского комплекса С-300 в районе Токмака и поражение позиций оккупантов в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе Запорожской области.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение четырех опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и два БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага", – сообщили в пресс-центре.