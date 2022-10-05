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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ударили по переправам оккупантов через Днепр и уничтожили комплекс С-300 – Генштаб

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ВСУ уничтожили С-300
ВСУ уничтожили С-300
Фото: EPA

3 октября Вооруженные силы Украины нанесли удар по переправе в Херсонской области, которую навели российские военные. Информацию об этом подтвердил Генштаб ВСУ в Facebook 5 октября.

"Вечером 3 октября силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе подтвердили уничтожение российского комплекса С-300 в районе Токмака и поражение позиций оккупантов в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе Запорожской области.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение четырех опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и два БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага", – сообщили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gk1kEMHoHBozBGV52e7LFmkWmzZZnTgQQVtbGaDk18UtVxe1rP1xBXVMD34c5Ct1l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 октября, составили около 60 800 военных2424 танка, 266 самолетов, 228 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, переправа, ВСУ, война России против Украины, С-300
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