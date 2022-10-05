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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ 4 октября нанесли по территории Украины девять ракетных и шесть авиаударов – Генштаб ВСУ

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РФ продолжает обстреливать территорию Украины
РФ продолжает обстреливать территорию Украины
Фото: EPA

За сутки 4 октября российские войска нанесли по территории Украины девять ракетных и шесть авиаударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 5 октября.

Также оккупанты нанесли по территории Украины более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов. В частности, Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Зализнычное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское", – сообщили в Генштабе.

Из танков, минометов и артиллерии войска РФ вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gk1kEMHoHBozBGV52e7LFmkWmzZZnTgQQVtbGaDk18UtVxe1rP1xBXVMD34c5Ct1l


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.

Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, ракеты
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