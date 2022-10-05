Войска РФ 4 октября нанесли по территории Украины девять ракетных и шесть авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты нанесли по территории Украины более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов. В частности, Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Зализнычное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское", – сообщили в Генштабе.

Из танков, минометов и артиллерии войска РФ вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



