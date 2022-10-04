Оккупанты с начала суток нанесли по Украине пять ракетных и один авиаудар – Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали об обстрелах оккупантами территории Украины Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Также оккупанты совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Зализничное, Вознесенск и Приднепровское", – говорится в сообщении.

Из танков, минометов и ствольной артиллерии войска РФ вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

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