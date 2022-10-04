Оккупанты с начала суток нанесли по Украине пять ракетных и один авиаудар – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Зализничное, Вознесенск и Приднепровское", – говорится в сообщении.
Из танков, минометов и ствольной артиллерии войска РФ вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.
Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".