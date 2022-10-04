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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с начала суток нанесли по Украине пять ракетных и один авиаудар – Генштаб ВСУ

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В Генштабе рассказали об обстрелах оккупантами территории Украины
В Генштабе рассказали об обстрелах оккупантами территории Украины
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Войска РФ с начала суток нанесли по территории Украины пять ракетных и один авиаудар. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 4 октября.

Также оккупанты совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Зализничное, Вознесенск и Приднепровское", – говорится в сообщении.

Из танков, минометов и ствольной артиллерии войска РФ вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0u8wkhjcLAi96dKhjqqwveDMdWfTMxhVegPyhPL6K1U7FdoHmZGoufHpfCZVjedDgl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.

Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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