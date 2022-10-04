Оккупанты за сутки совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

Также противник нанес по территории Украины три ракетных и 12 авиационных ударов.
В результате вражеских обстрелов пострадало более 20 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.
"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.
Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".