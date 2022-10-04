ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 12 авиационных ударов
Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 12 авиационных ударов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за сутки совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Украины. Об этом 4 октября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также противник нанес по территории Украины три ракетных и 12 авиационных ударов.

В результате вражеских обстрелов пострадало более 20 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BqRMSyrnYUnyGnrPdiTHwJJezYRRpYuABEeHaP3WkUiYqJB8dPaS7Zf1UJb1K3qvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.

Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, инфраструктура, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Данилко: Я сниму маску, когда закончится война
Данилко: Я сниму маску, когда закончится война
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике
Джамала после шестого эфира покинула шоу "Танцы со звездами" в Польше
Джамала после шестого эфира покинула шоу "Танцы со звездами" в Польше
В РФ отреагировали на отъезд Пугачевой бегущей строкой на московском телецентре. Видео
В РФ отреагировали на отъезд Пугачевой бегущей строкой на московском телецентре. Видео
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке G
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Дорофеева в белых шортах сделала селфи на кухне. Фото
Дорофеева в белых шортах сделала селфи на кухне. Фото
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь G
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (42083)
2
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (34495)
3
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (30562) G
4
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (28308)
5
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (21750)
6
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото (20703)
7
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой (18082)
8
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео (14198)
 
 
 
 