Оккупанты за сутки совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 12 авиационных ударов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Также противник нанес по территории Украины три ракетных и 12 авиационных ударов.

В результате вражеских обстрелов пострадало более 20 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилью мирного населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)