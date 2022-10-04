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Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией

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Ракета упала в Тихом океане в 3200 км от Японии
Ракета упала в Тихом океане в 3200 км от Японии
Фото: EPA

Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap и японский телеканал NHK.

Речь о баллистической ракете средней дальности Hwasong-12, запущенной на максимальную дальность. Ракету запустили с территории Северной Кореи приблизительно в 7.22 утра по японскому времени, она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

В связи с пуском ракеты в Японии объявили воздушную тревогу, а местным жителям приказали укрыться в прочных зданиях или подвалах. 

Максимальная дальность полета Hwasong-12 считается 4500 км, но власти Японии говорят, что она пролетела примерно 4600 км.

Как отмечает Yonhap, этой дальности более чем достаточно, чтобы поразить остров Гуам в Тихом океане, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США. Расстояние от Пхеньяна до американской территории Гуам составляет около 3400 км.

Власти Японии отметили, что в целом за год Северная Корея совершила уже около 20 пусков ракет. Нынешний был первым с 2017 года, когда ракета пролетела над Японией.

В правительстве Японии сообщили, что информации по каких-либо повреждения в результате пуска ракеты нет. Власти страны осудили такие действия КНДР.

"Такие пуски баллистических ракет угрожают миру и безопасности региона и международного сообщества. Это нарушает резолюцию Совета Безопасности и Пхеньянской декларации между Японией и КНДР. Япония выразила решительный протест Северной Корее и осудила ее самым решительным образом", – говорится в сообщении.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара. 14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда, а 27 января – еще две.

Последний раз о запуске Северной Корей баллистической ракеты сообщалось 25 сентября. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КНДР, Япония, Северная Корея, ракеты, баллистическая ракета, воздушная тревога
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