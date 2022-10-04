Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией

Ракета упала в Тихом океане в 3200 км от Японии Фото: EPA

Речь о баллистической ракете средней дальности Hwasong-12, запущенной на максимальную дальность. Ракету запустили с территории Северной Кореи приблизительно в 7.22 утра по японскому времени, она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

В связи с пуском ракеты в Японии объявили воздушную тревогу, а местным жителям приказали укрыться в прочных зданиях или подвалах.

Air raid alert issued in Japan after North Korea * launched a missile over the country : pic.twitter.com/CdOE3qD81f — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) October 3, 2022

Максимальная дальность полета Hwasong-12 считается 4500 км, но власти Японии говорят, что она пролетела примерно 4600 км.

Как отмечает Yonhap, этой дальности более чем достаточно, чтобы поразить остров Гуам в Тихом океане, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США. Расстояние от Пхеньяна до американской территории Гуам составляет около 3400 км.

Власти Японии отметили, что в целом за год Северная Корея совершила уже около 20 пусков ракет. Нынешний был первым с 2017 года, когда ракета пролетела над Японией.

В правительстве Японии сообщили, что информации по каких-либо повреждения в результате пуска ракеты нет. Власти страны осудили такие действия КНДР.

"Такие пуски баллистических ракет угрожают миру и безопасности региона и международного сообщества. Это нарушает резолюцию Совета Безопасности и Пхеньянской декларации между Японией и КНДР. Япония выразила решительный протест Северной Корее и осудила ее самым решительным образом", – говорится в сообщении.