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КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской – СМИ

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КНДР десятки раз запускала баллистические ракеты
КНДР десятки раз запускала баллистические ракеты
Фото: ЕРА (архив)

25 сентября Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря, проинформировал южнокорейский объединенный комитет начальников штабов (JCS). Об этом сообщает Yonhap News.

Ракета была запущена из провинции Северный Пхенань на западе Северной Кореи и пролетела около 600 км на максимальной скорости пять Махов (более 6 тыс. км/час).

Южнокорейские военные предполагают, что речь идет о ракете КН-23, которая аналогична российской ракете "Искандер".

Агентство пишет, что запуск последовал после сообщений о подготовке Пхеньяном запуска баллистической ракеты с подводной лодки.

Командование США в этом регионе назвало запуск северокорейской ракеты "событием, которое не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США" или союзникам США в этой части Азии, но посчитало запуск дестабилизирующим фактором, связанным с незаконными программами КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Yonhap News отмечает, что последний раз КНДР запускала баллистические ракеты малой дальности в июне (тогда было выпущено восемь ракет), а нынешний запуск произошел через два дня после прибытия американского авианосца с ядерной силовой установкой USS Ronald Reagan для участия в военных учениях с Южной Кореей.

Министр обороны Японии Ясуказу Хамада назвал запуск ракеты КНДР "абсолютно неприемлемым", угрозой региональному миру и безопасности, а также нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Хамада осудил действия Пхеньяна.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой, и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара.

14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда.

27 января Северная Корея запустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности у восточного побережья Корейского полуострова, а 30 января сообщила о седьмых ракетных испытаниях с начала года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, КНДР, оружие, Япония, Северная Корея, Южная Корея, Пхеньян, ракеты, Японское море, учения, ракета
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