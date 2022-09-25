КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской – СМИ

Ракета была запущена из провинции Северный Пхенань на западе Северной Кореи и пролетела около 600 км на максимальной скорости пять Махов (более 6 тыс. км/час).

Южнокорейские военные предполагают, что речь идет о ракете КН-23, которая аналогична российской ракете "Искандер".

Агентство пишет, что запуск последовал после сообщений о подготовке Пхеньяном запуска баллистической ракеты с подводной лодки.

Командование США в этом регионе назвало запуск северокорейской ракеты "событием, которое не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США" или союзникам США в этой части Азии, но посчитало запуск дестабилизирующим фактором, связанным с незаконными программами КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Yonhap News отмечает, что последний раз КНДР запускала баллистические ракеты малой дальности в июне (тогда было выпущено восемь ракет), а нынешний запуск произошел через два дня после прибытия американского авианосца с ядерной силовой установкой USS Ronald Reagan для участия в военных учениях с Южной Кореей.

Министр обороны Японии Ясуказу Хамада назвал запуск ракеты КНДР "абсолютно неприемлемым", угрозой региональному миру и безопасности, а также нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Хамада осудил действия Пхеньяна.