КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской – СМИ

Ракета была запущена из провинции Северный Пхенань на западе Северной Кореи и пролетела около 600 км на максимальной скорости пять Махов (более 6 тыс. км/час).
Южнокорейские военные предполагают, что речь идет о ракете КН-23, которая аналогична российской ракете "Искандер".
Агентство пишет, что запуск последовал после сообщений о подготовке Пхеньяном запуска баллистической ракеты с подводной лодки.
Командование США в этом регионе назвало запуск северокорейской ракеты "событием, которое не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США" или союзникам США в этой части Азии, но посчитало запуск дестабилизирующим фактором, связанным с незаконными программами КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Yonhap News отмечает, что последний раз КНДР запускала баллистические ракеты малой дальности в июне (тогда было выпущено восемь ракет), а нынешний запуск произошел через два дня после прибытия американского авианосца с ядерной силовой установкой USS Ronald Reagan для участия в военных учениях с Южной Кореей.
Министр обороны Японии Ясуказу Хамада назвал запуск ракеты КНДР "абсолютно неприемлемым", угрозой региональному миру и безопасности, а также нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Хамада осудил действия Пхеньяна.
С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.
В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.
11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой, и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.
12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара.
14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда.
27 января Северная Корея запустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности у восточного побережья Корейского полуострова, а 30 января сообщила о седьмых ракетных испытаниях с начала года.