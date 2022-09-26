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США и Южная Корея начали совместные учения в ответ на действия КНДР

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Учения продлятся четыре дня
Учения продлятся четыре дня
Фото: EPA

США и Южная Корея начали совместные учения у восточного побережья Корейского полуострова в рамках своих первых подобных учений за пять лет. Об этом сообщило 26 сентября AP.

Учения начались на следующий день после того, как Северная Корея испытала баллистическую ракету малой дальности.

В ВМС Южной Кореи заявили, что учения, которые продлятся четыре дня, направлены на то, чтобы продемонстрировать "мощную решимость союзников реагировать на провокации Северной Кореи" и, пишет AP, улучшить их способность проводить совместные военно-морские операции.

Для учений было созвано более 20 кораблей ВМС США и Южной Кореи, в том числе атомный авианосец США "Рональд Рейган", американский крейсер, южнокорейский и американский эсминцы. Также примут участие американские и южнокорейские истребители и вертолеты.

Это будут первые подобные совместные учения с участием американского авианосца вблизи полуострова с 2017 года, пишет агентство. Тогда США направили три авианосца для военно-морских учений с Южной Кореей в ответ на ядерные и ракетные испытания Северной Кореи.

Контекст:

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой, и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара.

14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда.

27 января Северная Корея запустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности у восточного побережья Корейского полуострова, а 30 января сообщила о седьмых ракетных испытаниях с начала года.

Теги: США, КНДР, Северная Корея, Южная Корея, корабль, истребители, учения, авианосец, Рональд Рейган, корабли
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