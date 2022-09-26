США и Южная Корея начали совместные учения в ответ на действия КНДР

Учения начались на следующий день после того, как Северная Корея испытала баллистическую ракету малой дальности.

В ВМС Южной Кореи заявили, что учения, которые продлятся четыре дня, направлены на то, чтобы продемонстрировать "мощную решимость союзников реагировать на провокации Северной Кореи" и, пишет AP, улучшить их способность проводить совместные военно-морские операции.

Для учений было созвано более 20 кораблей ВМС США и Южной Кореи, в том числе атомный авианосец США "Рональд Рейган", американский крейсер, южнокорейский и американский эсминцы. Также примут участие американские и южнокорейские истребители и вертолеты.

Это будут первые подобные совместные учения с участием американского авианосца вблизи полуострова с 2017 года, пишет агентство. Тогда США направили три авианосца для военно-морских учений с Южной Кореей в ответ на ядерные и ракетные испытания Северной Кореи.