В Латвии начинаются учения с участием армии США. В них принимают участие HIMARS

По запросу Национальных вооруженных сил в Латвии к НАТО будут отработаны действия по доставке и развертыванию HIMARS самолетами MC-130J Commando II Сил специальных операций США в Европе, говорится в сообщении.

Цель учений – показать возможности сотрудничества армий Латвии и США. Будет проверено обнаружение, идентификации и оценки целей, а также и обеспечение огневой поддержки американской стороной, информирует пресс-служба.

На месте учений будут присутствовать министр обороны Латвии Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и посол США Джон Карвайл.

После приземления в аэропорту Лиепаи самолетов с HIMARS, они отправятся на полигон Шкеде, где будут проведены боевые стрельбы по мишеням в водах Балтийского моря.