ГОРДОН
 
 
МИР

В Латвии начинаются учения с участием армии США. В них принимают участие HIMARS

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В апреле Латвия подала запрос правительству США на закупку HIMARS
В апреле Латвия подала запрос правительству США на закупку HIMARS
Фото: ЕРА

26 сентября в Риге (Латвия) на аэродроме Спилве и в Лиепайском аэропорту пройдут учения с участием высокомобильные артиллерийских ракетных систем HIMARS, сообщила пресс-служба Минобороны Латвии.

По запросу Национальных вооруженных сил в Латвии к НАТО будут отработаны действия по доставке и развертыванию HIMARS самолетами MC-130J Commando II Сил специальных операций США в Европе, говорится в сообщении.

Цель учений – показать возможности сотрудничества армий Латвии и США. Будет проверено обнаружение, идентификации и оценки целей, а также и обеспечение огневой поддержки американской стороной, информирует пресс-служба.

На месте учений будут присутствовать министр обороны Латвии Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и посол США Джон Карвайл.

После приземления в аэропорту Лиепаи самолетов с HIMARS, они отправятся на полигон Шкеде, где будут проведены боевые стрельбы по мишеням в водах Балтийского моря.

Контекст:

В апреле Латвия подала запрос правительству США на закупку мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS. Ранее такой же запрос подала и Эстония, сообщило Delfi.

Государственный секретарь минобороны Латвии Янис Гарисонс заявлял, что покупка РСЗО – совместное решение и проект всех Балтийских стран. "Мы направили запрос правительству США о доступности и ценах и теперь ждем ответа. Надеемся получить одобрение к сентябрю", – сказал Гаррисонс.

Теги: США, НАТО, Латвия, военные учения, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап, вернувшийся из Испании в Украину, показал свою поездку в волонтерскую организацию
Потап, вернувшийся из Испании в Украину, показал свою поездку в волонтерскую организацию
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото
Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023
Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023
56-летняя Робин Райт подала на развод с 38-летним мужем спустя четыре года после свадьбы
56-летняя Робин Райт подала на развод с 38-летним мужем спустя четыре года после свадьбы
Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II
Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II
Анатолий Анатолич в Париже стал жертвой грабителей
Анатолий Анатолич в Париже стал жертвой грабителей
64-летний Болдуин в восьмой раз стал отцом. Видео
64-летний Болдуин в восьмой раз стал отцом. Видео
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Тина Кароль и Юлия Санина спели на презентации благотворительной платформы первой леди Украины в Нью-Йорке
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
Сталлоне помирился с женой спустя месяц после ее заявления о разводе – СМИ
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (509696)
2
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (89495)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (63956)
4
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III (52353)
5
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии (37511)
6
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку (23300)
7
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (23253)
8
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной (18891)
 
 
 
 