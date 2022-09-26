В Латвии начинаются учения с участием армии США. В них принимают участие HIMARS

По запросу Национальных вооруженных сил в Латвии к НАТО будут отработаны действия по доставке и развертыванию HIMARS самолетами MC-130J Commando II Сил специальных операций США в Европе, говорится в сообщении.
Цель учений – показать возможности сотрудничества армий Латвии и США. Будет проверено обнаружение, идентификации и оценки целей, а также и обеспечение огневой поддержки американской стороной, информирует пресс-служба.
На месте учений будут присутствовать министр обороны Латвии Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и посол США Джон Карвайл.
После приземления в аэропорту Лиепаи самолетов с HIMARS, они отправятся на полигон Шкеде, где будут проведены боевые стрельбы по мишеням в водах Балтийского моря.
В апреле Латвия подала запрос правительству США на закупку мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS. Ранее такой же запрос подала и Эстония, сообщило Delfi.
Государственный секретарь минобороны Латвии Янис Гарисонс заявлял, что покупка РСЗО – совместное решение и проект всех Балтийских стран. "Мы направили запрос правительству США о доступности и ценах и теперь ждем ответа. Надеемся получить одобрение к сентябрю", – сказал Гаррисонс.