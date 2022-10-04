В Черном море на боевом дежурстве находятся пять носителей ракет "Калибр" России

В Азовском море российские оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до шести вражеских кораблей и катеров, в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".

При этом в сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю – 34 судна, из них 13 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – 34 судна, из них 14 двигались из пролива Босфор.