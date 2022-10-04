В Черном море на боевом дежурстве находятся пять носителей ракет "Калибр" России

В Азовском море российские оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до шести вражеских кораблей и катеров, в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".
При этом в сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 15 российских кораблей и катеров. Среди них флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".
В сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 24 сентября сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море вблизи от оккупированного Крыма находятся три надводных и один подводный носители высокоточного оружия суммарным залпом 28 крылатых ракет морского базирования "Калибр".
28 сентября руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что шторм в Черном море заставил российских оккупантов сократить состав группировки кораблей Черноморского флота РФ, находящихся в боевой готовности.