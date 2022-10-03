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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Более 30 ракет типа "Калибр" наготове". ОК "Юг" предупредило о высокой опасности атак с Черного моря

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Морская группировка врага на 3 октября состоит из восьми судов и катеров ОК "Юг"
Морская группировка врага на 3 октября состоит из восьми судов и катеров – ОК "Юг"
Фото: ЕРА

Состав российского флота в Черном море увеличился за счет двух подводных лодок. Об этом 3 октября в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1", рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, силы ЧФ РФ в регионе сейчас состоят из восьми судов и катеров, которые укрываются от шторма и ракет украинской артиллерии за мысом Тарханкут вдоль побережья оккупированного Крыма.

"Сейчас они [россияне] подтянули две подводные лодки, оснащенные ракетами "Калибр", и общее количество ракетоносителей на 3 октября составляет пять единиц – три надводных и два подводных. Это более 30 ракет типа "Калибр" наготове. Значит, высокая ракетная опасность сохраняется и никуда не делась", – сказала Гуменюк.

Спикер также предупредила о высоком риске атак дронов-камикадзе в южных регионах Украины. По ее словам, ВСУ пока недостаточно изучили их технические характеристики, чтобы утверждать, что сильный ветер и шторм могут помешать вылету дронов.

Контекст:

Черноморский флот РФ испытывает трудности с эффективным контролем моря, сообщила 16 августа британская разведка.

30 августа ряд западных чиновников подтвердили изданию Politico, что Черноморский флот РФ разбит и используется только в обороне.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 28 сентября украинские защитники уничтожили 15 кораблей и катеров оккупантов, в том числе большой десантный корабль "Саратов" и флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".

Теги: Крым, Черноморский флот РФ, подводная лодка, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, дроны
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