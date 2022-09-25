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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне держат наготове в Черном море 28 "Калибров" – ОК "Юг"

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Оккупанты держат корабли вблизи от крымского побережья
Оккупанты держат корабли вблизи от крымского побережья
Фото: EPA (архив)

На боевом дежурстве в Черном море вблизи от оккупированного Крыма находятся три надводных и один подводный носители высокоточного оружия суммарным залпом 28 крылатых ракет морского базирования "Калибр". Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 24 сентября.

"Остальная часть группировки вражеского флота в количестве 12 кораблей по-прежнему маневрирует в ракетобезопасном районе, без попыток приближения к подконтрольному Украине побережью", – отметили в сводке.

В командовании подчеркнули, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов в Украине остаются актуальными и призвали оперативно действовать по алгоритму при сигналах воздушных тревог.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1291729058320378/

Контекст:

Черноморский флот РФ потерял боеспособность после уничтожения Украиной нескольких кораблей, морской авиации и освобождения острова Змеиный, со ссылкой на чиновников из правительств западных стран 29 августа писало  Politico

По данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили 15 российских кораблей и катеров. Среди них флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".

Теги: Крым, Черное море, Черноморский флот РФ, флот, корабль, война России против Украины, ракеты, корабли, море
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