Россияне держат наготове в Черном море 28 "Калибров" – ОК "Юг"

"Остальная часть группировки вражеского флота в количестве 12 кораблей по-прежнему маневрирует в ракетобезопасном районе, без попыток приближения к подконтрольному Украине побережью", – отметили в сводке.

В командовании подчеркнули, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов в Украине остаются актуальными и призвали оперативно действовать по алгоритму при сигналах воздушных тревог.