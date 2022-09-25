Россияне держат наготове в Черном море 28 "Калибров" – ОК "Юг"

"Остальная часть группировки вражеского флота в количестве 12 кораблей по-прежнему маневрирует в ракетобезопасном районе, без попыток приближения к подконтрольному Украине побережью", – отметили в сводке.
В командовании подчеркнули, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов в Украине остаются актуальными и призвали оперативно действовать по алгоритму при сигналах воздушных тревог.
Черноморский флот РФ потерял боеспособность после уничтожения Украиной нескольких кораблей, морской авиации и освобождения острова Змеиный, со ссылкой на чиновников из правительств западных стран 29 августа писало Politico.
По данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили 15 российских кораблей и катеров. Среди них флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".