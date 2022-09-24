В Черном море оккупанты сосредоточили четыре носителя с 28 ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

"В Черном море маневрирует 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых три надводных и один подводный носитель "Калибров", – сообщили в пресс-центре.

В готовности находится 28 ракет, добавили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.