"Боевая биография экипажей". На украинские военные корабли нанесут знаки боевых достижений

Cейчас большинство боевых эпизодов с участием украинских моряков "остаются в тени информационной тишины", отметили в ВМС ВСУ Фото: depositphotos.com

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа недавно утвердил изменения в Руководство по морской культуре на кораблях ВМС. Они предполагают, в частности, нанесение на украинские военные корабли знаков достижений, отражающих успехи личного состава корабля во время ведения боевых действий на море.

Пресс-служба отметила, что сейчас, пока идет война, большинство боевых эпизодов с участием украинских военных моряков "остаются в тени информационной тишины".

"Во время будущих морских парадов, организованных в честь нашей победы над Россией в Одессе, Севастополе и других приморских городах, каждый желающий сможет "прочесть" боевую биографию экипажей, записанную в виде специальных знаков на верхних ярусах надстройки на украинских военных кораблях", – говорится в сообщении.

Знаки разделены на две категории – за успешные боевые действия (операции) и за уничтожение вражеской техники.

Знаки за успешные боевые действия наносят на крылья ходового мостика. Знаки за уничтожение вражеской техники наносят на верхний ярус надстройки, они выглядят как силуэт уничтоженной вражеской техники. "При поражении цели корабельной артиллерийской установкой во время управления резервным способом знак наносится на кожух ствола и имеет вид полосы", – добавили в сообщении.

Если управление бригады или дивизиона было награждено почетным отличием "За мужество и отвагу", стилизованное изображение размещается на всех кораблях, катерах, судах бригады (дивизиона).

Эти нововведения внедрены "с целью отличия боевых побед дивизионов, кораблей, катеров, судов, мужества и героизма, выявленных военнослужащими в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины, чествования их высокого боевого духа, а также с целью развития традиций украинской армии и воспитания у личного состава чувства гордости за свой корабль", говорится в приказе командующего ВМС.

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