Командующий ВМС Украины провел онлайн-встречу с командующим ВМС США в Европе и Африке и командующим 6-м флотом США

Неижпапа поговорил с американскими коллегами о ситуации в Украине Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

Руководитель украинского флота ознакомил иностранных коллег с текущей обстановкой, связанной с российским вторжением в Украину. Он также рассказал об усилиях, предпринятых Украиной для преодоления мирового продовольственного кризиса за счет экспорта украинской аграрной продукции морскими путями.

"В ходе онлайн-конференции, как и во время встреч с другими военными руководителями стран-партнеров, основным было обсуждение путей дальнейшего сотрудничества, развития и повышения боевых возможностей украинских ВМС для максимально эффективного противостояния российской агрессии", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)