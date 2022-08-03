Украинские морпехи на Донбассе уничтожили из засады танк, две БМП и 15 оккупантов, а также взяли пленных – ВМС

Морпехи уничтожили российский танк, две БМП-2 и 15 военных, а еще троих взяли в плен.
"На херсонском направлении наши воины также активно проводят демилитаризацию российской армии", – говорится в сообщении. Там украинская артиллерия подбила вражеский танк, а бойцы взяли двух пленных. Артиллеристы, кроме того, били по скоплению живой силы и техники, вели контрбатарейную борьбу. Потери врага уточняются.
В ВМС отмечают, что практически все пленные – насильно мобилизованные на временно оккупированных территориях Донецкой области.
"Это в очередной раз демонстрирует все "достоинства" жизни под российской оккупацией. Со стороны кремлевских хозяев они имеют соответствующее отношение, их гонят, как скотину, на смерть и иногда даже не выдают средства защиты", – добавили в сообщении.
В ВМС отметили, что у таких мобилизованных выбор не велик – погибнуть от украинского оружия, быть расстрелянным своими или сдаться в плен, – и рекомендовали выбрать третий вариант. "Украинцы уважают международное право, поэтому, несмотря на всю ненависть к российским извергам, пленных не убивают", – напомнили в ВМС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей оккупанты проводили насильственную мобилизацию, сообщала СБУ. Принудительно мобилизованным выдавали оружие и форму старого образца.
"Говорят, "ЛНР" и "ДНР" уже не нужно освобождать, там мужчин просто не осталось. Заходить – и там уже все свободно, там уже не с кем воевать", – говорил в конце июля замкомандира 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.