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Украинские морпехи на Донбассе уничтожили из засады танк, две БМП и 15 оккупантов, а также взяли пленных – ВМС

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Украинские воины активно проводят "демилитаризацию российской армии"
Украинские воины активно проводят "демилитаризацию российской армии"
Фото: ВМС ЗС України / Facebook (иллюстративное)

Украинские морские пехотинцы удачно организовали засаду на донецком направлении. Об этом сообщает командование Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Морпехи уничтожили российский танк, две БМП-2 и 15 военных, а еще троих взяли в плен.

"На херсонском направлении наши воины также активно проводят демилитаризацию российской армии", – говорится в сообщении. Там украинская артиллерия подбила вражеский танк, а бойцы взяли двух пленных. Артиллеристы, кроме того, били по скоплению живой силы и техники, вели контрбатарейную борьбу. Потери врага уточняются. 

В ВМС отмечают, что практически все пленные – насильно мобилизованные на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"Это в очередной раз демонстрирует все "достоинства" жизни под российской оккупацией. Со стороны кремлевских хозяев они имеют соответствующее отношение, их гонят, как скотину, на смерть и иногда даже не выдают средства защиты", – добавили в сообщении. 

В ВМС отметили, что у таких мобилизованных выбор не велик – погибнуть от украинского оружия, быть расстрелянным своими или сдаться в плен, – и рекомендовали выбрать третий вариант. "Украинцы уважают международное право, поэтому, несмотря на всю ненависть к российским извергам, пленных не убивают", – напомнили в ВМС. 

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid0kvkhRjJ3GVhoSs6susbSCzi1Mxa2UoCtuzDdQtN4k86tNaAxUt3ANKqgQojUjfSml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей оккупанты проводили насильственную мобилизацию, сообщала СБУ. Принудительно мобилизованным выдавали оружие и форму старого образца.

"Говорят, "ЛНР" и "ДНР" уже не нужно освобождать, там мужчин просто не осталось. Заходить – и там уже все свободно, там уже не с кем воевать", – говорил в конце июля замкомандира 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.

Теги: Донбасс, танки, ВМС Украины, мобилизация, плен, пленные, морская пехота, ДНР, ВСУ, война России против Украины, БМП, ОРДЛО
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