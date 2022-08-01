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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские морские пехотинцы захватили в плен 11 оккупантов

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Среди пленных один офицер, один прапорщик и девять мобилизованных так называемой "ДНР"
Среди пленных один офицер, один прапорщик и девять мобилизованных так называемой "ДНР"
Фото: depositphotos.com

Морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ 31 июля захватили в бою в плен 11 российских оккупантов. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В результате успешных контрнаступательных действий на херсонском направлении украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск. Среди них один офицер, один прапорщик и девять мобилизованных так называемой "ДНР".

"Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы", – добавили в ВМС.

Кроме того, подразделениями артиллерии ВМС в течение вчерашних суток была уничтожена одна БМП оккупантов, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены.

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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Херсонская область, морская пехота, ДНР, война России против Украины
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