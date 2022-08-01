Украинские морские пехотинцы захватили в плен 11 оккупантов

Среди пленных один офицер, один прапорщик и девять мобилизованных так называемой "ДНР" Фото: depositphotos.com

В результате успешных контрнаступательных действий на херсонском направлении украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск. Среди них один офицер, один прапорщик и девять мобилизованных так называемой "ДНР".

"Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы", – добавили в ВМС.

Кроме того, подразделениями артиллерии ВМС в течение вчерашних суток была уничтожена одна БМП оккупантов, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены.