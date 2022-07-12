Пять человек освобождены из плена в оккупированной части Херсонской области – Главное управление разведки

Среди них военнослужащий Вооруженных сил Украины, один бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц, говорится в сообщении.

Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение, информирует ГУР.

"В настоящее время все освобожденные находятся на попечении украинских властей и получают необходимое лечение", – добавляют в разведке.

Контекст:

22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.

20 июня она уточняла, что Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных гражданских.