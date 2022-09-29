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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море на боевом дежурстве находятся три российских носителя ракет "Калибр"

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В Азовском море российские оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации
В Азовском море российские оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации
Фото: EPA

В Черном море на боевом дежурстве находятся три носителя российских крылатых ракет "Калибр". Их общий залп – 24 ракеты. Об этом 29 сентября сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров, в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Также за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю – 23 судна, из них восемь двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю – 15 судов, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Кроме того, в ВМС ВСУ сообщили, что Россия продолжает нарушать международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Генштаба ВСУ на 21 сентября, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 15 российских кораблей и катеров. Среди них флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва".

В сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 24 сентября сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море вблизи от оккупированного Крыма находятся три надводных и один подводный носители высокоточного оружия суммарным залпом 28 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

28 сентября руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что шторм в Черном море заставил российских оккупантов сократить состав группировки кораблей Черноморского флота РФ, находящихся в боевой готовности.

Теги: Россия, Украина, война, Черное море, корабль, Азовское море, ВСУ, война России против Украины, Босфор, ракета
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