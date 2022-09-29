В Черном море на боевом дежурстве находятся три российских носителя ракет "Калибр"

В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров, в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Также за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю – 23 судна, из них восемь двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 15 судов, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Кроме того, в ВМС ВСУ сообщили, что Россия продолжает нарушать международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.