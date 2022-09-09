Россияне увеличили количество носителей ракет "Калибр" в Черном море – ОК "Юг"

Группировка РФ в Черном море сейчас составляет 1️9 кораблей и катеров Фото: EPA

"Вражеская группировка сил в Черном море сейчас составляет 1️9 кораблей и катеров, среди которых три надводных ракетоносители, снаряженные 24 ракетами "Калибр". Так что угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна", – говорится в сообщении.

Накануне в ОК "Юг" сообщали о двух носителях с 16 ракетами "Калибр".

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