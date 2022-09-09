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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне увеличили количество носителей ракет "Калибр" в Черном море – ОК "Юг"

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Группировка РФ в Черном море сейчас составляет 1️9 кораблей и катеров
Группировка РФ в Черном море сейчас составляет 1️9 кораблей и катеров
Фото: EPA

В Черном море возросло количество носителей крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 9 сентября.

"Вражеская группировка сил в Черном море сейчас составляет 1️9 кораблей и катеров, среди которых три надводных ракетоносители, снаряженные 24 ракетами "Калибр". Так что угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна", – говорится в сообщении.

Накануне в ОК "Юг" сообщали о двух носителях с 16 ракетами "Калибр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/775414780341517/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.

22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины 23 августа и в День Независимости Украины 24 августа возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
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