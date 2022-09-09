Россияне увеличили количество носителей ракет "Калибр" в Черном море – ОК "Юг"

"Вражеская группировка сил в Черном море сейчас составляет 1️9 кораблей и катеров, среди которых три надводных ракетоносители, снаряженные 24 ракетами "Калибр". Так что угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна", – говорится в сообщении.
Накануне в ОК "Юг" сообщали о двух носителях с 16 ракетами "Калибр".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.
22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины 23 августа и в День Независимости Украины 24 августа возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.