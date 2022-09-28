"Это может быть и внезапный маневр". В ОК "Юг" рассказали, возможна ли десантная операция оккупантов на черноморском побережье Украины

Россия вывела на дежурство в акватории Черного моря шесть боевых кораблей Фото: mil.ru

Она отметила, что даже силы природы на стороне Украины, и в связи с погодными условиями количество дежурящих в Черном море кораблей ЧФ РФ сокращена с 15 до шести. Среди них – три надводных носителя с 24 ракетами типа "Калибр".

"Кораблей десантного направления у врага на дежурстве нет – и шторм мешает, и, наверное, какой-то здравый смысл проклюнулся. Десантная операция сейчас не угрожает, но мы понимаем, что это может быть и внезапный маневр, поэтому наше побережье, как и все Силы обороны, готовы к подобным событиям", – отметила Гуменюк.

Черноморский флот РФ испытывает трудности с эффективным контролем моря, сообщила 16 августа британская разведка.

30 августа ряд западных чиновников подтвердил изданию Politico, что ЧФ РФ разбит и используется только в обороне.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 28 сентября украинские защитники уничтожили 15 кораблей и катеров оккупантов, в том числе большой десантный корабль "Саратов" и флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко после успешной операции по освобождению острова Змеиный 30 июня заявил, что Россия теперь в этом районе Черного моря с точки зрения возможной десантной операции "несостоятельна".

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил 1 сентября в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что на данный момент российские оккупанты не способны угрожать Одессе ни с суши, ни с моря и вопрос о российском десанте "снимается".