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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это может быть и внезапный маневр". В ОК "Юг" рассказали, возможна ли десантная операция оккупантов на черноморском побережье Украины

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Россия вывела на дежурство в акватории Черного моря шесть боевых кораблей
Россия вывела на дежурство в акватории Черного моря шесть боевых кораблей
Фото: mil.ru

Шторм в Черном море заставил российских оккупантов сократить состав группировки кораблей Черноморского флота РФ, находящихся в боевой готовности. Об этом 28 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube "Військове телебачення України", рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что даже силы природы на стороне Украины, и в связи с погодными условиями количество дежурящих в Черном море кораблей ЧФ РФ сокращена с 15 до шести. Среди них – три надводных носителя с 24 ракетами типа "Калибр".

"Кораблей десантного направления у врага на дежурстве нет – и шторм мешает, и, наверное, какой-то здравый смысл проклюнулся. Десантная операция сейчас не угрожает, но мы понимаем, что это может быть и внезапный маневр, поэтому наше побережье, как и все Силы обороны, готовы к подобным событиям", – отметила Гуменюк.

Черноморский флот РФ испытывает трудности с эффективным контролем моря, сообщила 16 августа британская разведка.

30 августа ряд западных чиновников подтвердил изданию Politico, что ЧФ РФ разбит и используется только в обороне.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 28 сентября украинские защитники уничтожили 15 кораблей и катеров оккупантов, в том числе большой десантный корабль "Саратов" и флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко после успешной операции по освобождению острова Змеиный 30 июня заявил, что Россия теперь в этом районе Черного моря с точки зрения возможной десантной операции "несостоятельна"

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил 1 сентября в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что на данный момент российские оккупанты не способны угрожать Одессе ни с суши, ни с моря и вопрос о российском десанте "снимается".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Черное море, Черноморский флот РФ, Вооруженные силы Украины, корабль, вторжение, ВСУ, война России против Украины, ракеты, ракета, Наталья Гуменюк, корабли, крылатая ракета, российские оккупанты, десант
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