Украина подготовила план максимально эффективного использования газа на случай полного прекращения транзита РФ – Шмыгаль

Об этом на заседании правительства 4 октября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"После семи месяцев полномасштабной войны уже все понимают, что мы имеем дело со страной-террористом. Поэтому мы должны быть готовы к террористическим актам России против нашей критической инфраструктуры. Речь, прежде всего, о ракетных обстрелах, но это не единственный риск, – сказал Шмыгаль. – В частности, речь идет и о вероятности полного прекращения газового транзита через территорию Украины в Европу. Такого сценария нельзя исключать. Поэтому подготовлен план максимально экономного и эффективного использования имеющегося ресурса газа".

Именно поэтому, по словам премьера, средняя температура в домах украинцев зимой может быть ниже, чем в прошлые годы.