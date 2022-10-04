Украина подготовила план максимально эффективного использования газа на случай полного прекращения транзита РФ – Шмыгаль

Об этом на заседании правительства 4 октября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"После семи месяцев полномасштабной войны уже все понимают, что мы имеем дело со страной-террористом. Поэтому мы должны быть готовы к террористическим актам России против нашей критической инфраструктуры. Речь, прежде всего, о ракетных обстрелах, но это не единственный риск, – сказал Шмыгаль. – В частности, речь идет и о вероятности полного прекращения газового транзита через территорию Украины в Европу. Такого сценария нельзя исключать. Поэтому подготовлен план максимально экономного и эффективного использования имеющегося ресурса газа".
Именно поэтому, по словам премьера, средняя температура в домах украинцев зимой может быть ниже, чем в прошлые годы.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Шмыгаль призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать за услуги.