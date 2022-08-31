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Остановка транзита российского газа через Украину не принесет проблем для ГТС – Макогон

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Украинская ГТС готова к работе в реверсном режиме
Украинская ГТС готова к работе в реверсном режиме 
Фото: depositphotos.com

Отсутствие транзита российского газа не принесет неразрешимых проблем для газотранспортной системы Украины, "но будет тяжело". Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 31 августа, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что у Украины есть разные сценарии действий и решений, которые будут применяться в зависимости от ситуации во время отопительного сезона. Макогон подчеркнул, что украинская ГТС уже переходила в реверсный режим в 2006-м, 2009-м и 2019 годах, когда "Газпром" останавливал транзит.

По словам Макогона, то, что значительно снизились объемы транспортировки газа, дает возможность  "осуществлять резервирование, необходимое для переключения в процессе транспортировки газа", или применять нестандартные решения для обеспечения газом потребителей Украины. Он также отметил, что оператор подготовил все реверсные схемы, проводит точечную работу в конкретных частях газотранспортной системы, а также ежемесячно проводит тренировку персонала по реагированию на аварийные и внештатные ситуации. А если будет достаточно собственной добычи, газа в ПХГ и импорта, "ГТС справится даже без существенных ограничений потребителей", добавил Макогон. 

В то же время он заявил, что политическое решение России остановить транзит газа может обозначить риск "частичного уничтожения газотранспортной инфраструктуры агрессором". А это в свою очередь повлечет проблемы для транспортировки внутри страны, отметил Макогон, потому что в Украине единственная ГТС для транзита и местной транспортировки.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности из-за "несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

На этом фоне в Европе резко выросла цена на газ, она уже превысила отметку в $3 тыс

31 августа "Газпром" полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" на три дня. 

В то же время газ в Европу поступает через ГТС Украины, но "Газпром" также сокращает прокачку и использует только часть мощностей, сообщала пресс-служба "Оператора ГТС". Также украинская ГТС неоднократно предлагала свои возможности взамен на транзит через "Северный поток", который регулярно закрывают на "ремонт" или сокращают возможности. По мнению оператора, отказ России прокачивать газ в ЕС через ГТС Украины свидетельствует о "политическом шантаже", а не реальной невозможности поставлять газ в Европу. 

Теги: Газпром, Россия, Украина, импорт, ГТС, газопровод, Северный поток, ПХГ, Европа, инфраструктура, Сергей Макогон, цена на газ
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