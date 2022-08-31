Остановка транзита российского газа через Украину не принесет проблем для ГТС – Макогон

Он отметил, что у Украины есть разные сценарии действий и решений, которые будут применяться в зависимости от ситуации во время отопительного сезона. Макогон подчеркнул, что украинская ГТС уже переходила в реверсный режим в 2006-м, 2009-м и 2019 годах, когда "Газпром" останавливал транзит.

По словам Макогона, то, что значительно снизились объемы транспортировки газа, дает возможность "осуществлять резервирование, необходимое для переключения в процессе транспортировки газа", или применять нестандартные решения для обеспечения газом потребителей Украины. Он также отметил, что оператор подготовил все реверсные схемы, проводит точечную работу в конкретных частях газотранспортной системы, а также ежемесячно проводит тренировку персонала по реагированию на аварийные и внештатные ситуации. А если будет достаточно собственной добычи, газа в ПХГ и импорта, "ГТС справится даже без существенных ограничений потребителей", добавил Макогон.

В то же время он заявил, что политическое решение России остановить транзит газа может обозначить риск "частичного уничтожения газотранспортной инфраструктуры агрессором". А это в свою очередь повлечет проблемы для транспортировки внутри страны, отметил Макогон, потому что в Украине единственная ГТС для транзита и местной транспортировки.