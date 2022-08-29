Зеленский: Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как месторождения в Норвегии

Текст речи приводит сайт главы государства.

"У нас есть уникальная система газохранилищ объемом более 30 млрд м³ вблизи с границей Европейского союза. Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично: используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодняшний день, например, у нас свободный объем – 15 млрд м³. Для Украины необходимо 3 млрд м³ дополнительного резерва, который мы просим хранить у нас, а еще 12 млрд м³ – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", – сказал Зеленский, выступая по видеосвязи.

Он отметил, что Украина имеет значительные залежи природного газа.

"Руководство России мечтало украсть у нас и эту часть нашего национального богатства. Но мы не позволим это сделать. Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине, – добавил президент. – Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны. Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как месторождения, в частности, Норвегии".