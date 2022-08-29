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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как месторождения в Норвегии

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Зеленский: Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине
Зеленский: Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимиром Зеленский, обращаясь 29 августа к участникам конференции "Шельф северных морей", которая проходит в Норвегии, высказал уверенность в том, что Украина станет одним из гарантов энергетической безопасности Европы.

Текст речи приводит сайт главы государства. 

"У нас есть уникальная система газохранилищ объемом более 30 млрд м³ вблизи с границей Европейского союза. Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично: используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодняшний день, например, у нас свободный объем – 15 млрд м³. Для Украины необходимо 3 млрд м³ дополнительного резерва, который мы просим хранить у нас, а еще 12 млрд м³ – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", – сказал Зеленский, выступая по видеосвязи.

Он отметил, что Украина имеет значительные залежи природного газа.

"Руководство России мечтало украсть у нас и эту часть нашего национального богатства. Но мы не позволим это сделать. Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине, – добавил президент. – Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны. Наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как месторождения, в частности, Норвегии".

Контекст:

По мнению Зеленского, РФ использует экономическое давление, "давит ценовым кризисом и бедностью", чтобы ослабить Европу, создает кризис и пытается помешать заполнению европейских газовых хранилищ перед зимой. 

"Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну, и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе. У нас Россия хочет забрать свободу силой оружия, а у вас – этими кризисами, которые она создает и обостряет", – сказал президент Украины участникам конференции в Норвегии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, газ, Норвегия, газодобыча, лицензия, Европа
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