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Шмыгаль призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно платить за услуги

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Каждый из украинцев может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства, отметил Шмыгаль
Каждый из украинцев может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины.

Об этом на заседании правительства 4 октября сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, благодаря работе АЭС у Украины есть достаточный ресурс для обеспечения страны электроэнергией. В то же время интеграция страны в европейскую энергосистему ENTSO-E также позволяет Украине в случае необходимости получить помощь от европейских партнеров.

"Без [временно захваченной российскими оккупантами] Запорожской АЭС энергосистема Украины в зимний период будет работать с максимальной нагрузкой. Но каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства. К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Такие простые вещи дают огромный суммарный эффект и помогают стране с наименьшими потерями пройти сложный зимний период", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что при демилитаризации ЗАЭС Украина "будет иметь больше возможностей для балансировки собственной энергосистемы и сможет продолжать экспорт электроэнергии в Европу".

"Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги, за свет, газ, тепло, воду. В случае неуплаты населением это вынуждено будет компенсировать бюджет, отвлекая финансовый ресурс от поддержки ВСУ, – указал Шмыгаль. – Наша страна не раз демонстрировала, что такое единство… поэтому экономия энергоресурсов этой зимой – так же вклад каждого из нас в победу над врагом".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1415505022272127/

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Теги: Украина, правительство, отопительный сезон, электроэнергия, АЭС, зима, Запорожская АЭС, украинцы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин, ЗАЭС
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