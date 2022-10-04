Шмыгаль призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно платить за услуги

Каждый из украинцев может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом на заседании правительства 4 октября сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, благодаря работе АЭС у Украины есть достаточный ресурс для обеспечения страны электроэнергией. В то же время интеграция страны в европейскую энергосистему ENTSO-E также позволяет Украине в случае необходимости получить помощь от европейских партнеров.

"Без [временно захваченной российскими оккупантами] Запорожской АЭС энергосистема Украины в зимний период будет работать с максимальной нагрузкой. Но каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства. К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Такие простые вещи дают огромный суммарный эффект и помогают стране с наименьшими потерями пройти сложный зимний период", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что при демилитаризации ЗАЭС Украина "будет иметь больше возможностей для балансировки собственной энергосистемы и сможет продолжать экспорт электроэнергии в Европу".

"Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги, за свет, газ, тепло, воду. В случае неуплаты населением это вынуждено будет компенсировать бюджет, отвлекая финансовый ресурс от поддержки ВСУ, – указал Шмыгаль. – Наша страна не раз демонстрировала, что такое единство… поэтому экономия энергоресурсов этой зимой – так же вклад каждого из нас в победу над врагом".