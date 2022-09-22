В Украине увеличивается количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в аварийных ремонтах – "Укрэнерго"

Подобная тенденция, заявляет "Укрэнерго", наблюдалась и в предыдущий отопительный сезон, однако сейчас совокупная мощность находящихся в аварийном ремонте энергоблоков ТЭС ежедневно вдвое и больше превышает показатель аналогичного периода 2021 года. При этом количество энергоблоков, ранее не работавших из-за отсутствия топлива, уменьшилось.
В компании заявили, что для успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг. генерирующие компании должны обеспечивать бесперебойную работу тепловой генерации. Поэтому в Украине необходимо сделать все необходимое для завершения подготовки энергоблоков к зиме и надежной работы энергосистемы в этот период.
Ненадлежащее выполнение этих мер ставит под угрозу надежность энергоснабжения украинских потребителей и стабильность экспорта электроэнергии из Украины и ЕС в осенне-зимний период, заявили в "Укрэнерго".
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.
17 августа Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.
14 сентября председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцы будут обеспечены электричеством во время прохождения отопительного сезона при любых ситуациях.