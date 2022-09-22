В Украине увеличивается количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в аварийных ремонтах – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" заявили, что количество энергоблоков, ранее не работавших из-за отсутствия топлива, уменьшилось Фото: depositphotos.com

Подобная тенденция, заявляет "Укрэнерго", наблюдалась и в предыдущий отопительный сезон, однако сейчас совокупная мощность находящихся в аварийном ремонте энергоблоков ТЭС ежедневно вдвое и больше превышает показатель аналогичного периода 2021 года. При этом количество энергоблоков, ранее не работавших из-за отсутствия топлива, уменьшилось.

В компании заявили, что для успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг. генерирующие компании должны обеспечивать бесперебойную работу тепловой генерации. Поэтому в Украине необходимо сделать все необходимое для завершения подготовки энергоблоков к зиме и надежной работы энергосистемы в этот период.

Ненадлежащее выполнение этих мер ставит под угрозу надежность энергоснабжения украинских потребителей и стабильность экспорта электроэнергии из Украины и ЕС в осенне-зимний период, заявили в "Укрэнерго".