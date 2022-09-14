Украина договорилась о поставках 2 млрд м³ газа из США – Шмыгаль

По его словам, правительство также ведет переговоры со странами Северной Европы, в частности с Норвегией, о предоставлении дополнительных объемов топлива.
Премьер проинформировал, что в газовые хранилища Украины на данный момент закачано более 13,2 млрд м³, к 1 октября запас планируется довести до 14,5–15 млрд м³.
Запасы угля на складах страны в середине сентября составляют 2,2 млн тонн угля. К началу отопительного сезона хранилища рассчитывают заполнить полностью, до 2,5 млн тонн вместимости.
Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона, в том числе и к тем, которые связаны с военными рисками.
Кроме топлива, правительство уже закупило почти 1,5 тыс. мобильных генераторов, десятки резервных котлов и около 100 электростанций.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Температура в домах в этом отопительном сезоне будет на четыре градуса ниже нормы, заявил глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко. Мэр Киева призвал киевлян "подготовить теплую домашнюю одежду".