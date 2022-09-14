Украина договорилась о поставках 2 млрд м³ газа из США – Шмыгаль

К 1 октября запас газа в Украине планируется довести до 14,5–15 млрд м³ – глава правительства Фото: kmu.gov.ua

По его словам, правительство также ведет переговоры со странами Северной Европы, в частности с Норвегией, о предоставлении дополнительных объемов топлива.

Премьер проинформировал, что в газовые хранилища Украины на данный момент закачано более 13,2 млрд м³, к 1 октября запас планируется довести до 14,5–15 млрд м³.

Запасы угля на складах страны в середине сентября составляют 2,2 млн тонн угля. К началу отопительного сезона хранилища рассчитывают заполнить полностью, до 2,5 млн тонн вместимости.

Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона, в том числе и к тем, которые связаны с военными рисками.

Кроме топлива, правительство уже закупило почти 1,5 тыс. мобильных генераторов, десятки резервных котлов и около 100 электростанций.