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Киев купит передвижные котельные для внештатных ситуаций зимой – КГГА

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Киев в усиленном режиме готовится к отопительному сезону
Киев в усиленном режиме готовится к отопительному сезону
Фото: EPA

Киевская власть планирует приобрести передвижные мобильные котельные, которые станут резервным источником теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Подготовка к зиме в столице – на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены, идет устранение обнаруженных аварийных повреждений сетей, плановая работа на электросетях и оборудовании. Однако понимая сложность предстоящего отопительного сезона и серьезность рисков, которыми он будет сопровождаться, учитывая военное положение, город предпринимает дополнительные меры по чрезвычайным ситуациям", – отметил мэр Виталий Кличко. 

В частности, город закупил также резервный запас топлива для ТЭЦ и дополнительное количество генераторов. 

Киев готовится к отопительному сезону в усиленном режиме, "привлекая все ресурсы и возможности", отметили в КГГА. На сегодняшний день в столице провели гидравлические испытания сетей и уже ликвидировали более 2 тыс. повреждений, которые могли бы произойти зимой. Кроме того, заменили более 17 км сетей, добавили в пресс-службе.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа.

По состоянию на конец августа Украина накопила 13 млрд м³.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, авария, отопительный сезон, ТЭЦ, теплоснабжение
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