Киев купит передвижные котельные для внештатных ситуаций зимой – КГГА

"Подготовка к зиме в столице – на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены, идет устранение обнаруженных аварийных повреждений сетей, плановая работа на электросетях и оборудовании. Однако понимая сложность предстоящего отопительного сезона и серьезность рисков, которыми он будет сопровождаться, учитывая военное положение, город предпринимает дополнительные меры по чрезвычайным ситуациям", – отметил мэр Виталий Кличко.

В частности, город закупил также резервный запас топлива для ТЭЦ и дополнительное количество генераторов.

Киев готовится к отопительному сезону в усиленном режиме, "привлекая все ресурсы и возможности", отметили в КГГА. На сегодняшний день в столице провели гидравлические испытания сетей и уже ликвидировали более 2 тыс. повреждений, которые могли бы произойти зимой. Кроме того, заменили более 17 км сетей, добавили в пресс-службе.