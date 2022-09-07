В Харьковской области запустили новое газовое месторождение – "Нафтогаз"

"Новая разведывательная скважина заработала в Харьковской области. Наши специалисты открыли значительную газовую залежь на глубине более 6 тыс. м на месторождении в Харьковском регионе", – говорится в сообщении.
Там отметили, что каждый день готовы добывать около 120 тыс. м³ газа. Однако этот потенциал может быть еще больше.
Нова розвідувальна свердловина запрацювала на Харківщині.— Нафтогаз (@NaftogazUK) September 7, 2022
Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 м. на родовищі в Харківському регіоні.
Добовий дебіт газу свердловини — більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим. pic.twitter.com/2rYcEbXmpz
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. Украина по состоянию на конец августа накопила 13 млрд м³.
Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".