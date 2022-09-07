В Харьковской области запустили новое газовое месторождение – "Нафтогаз"

Из скважины каждый день могут добывать около 120 тыс. м³ газа Фото: depositphotos.com

"Новая разведывательная скважина заработала в Харьковской области. Наши специалисты открыли значительную газовую залежь на глубине более 6 тыс. м на месторождении в Харьковском регионе", – говорится в сообщении.

Там отметили, что каждый день готовы добывать около 120 тыс. м³ газа. Однако этот потенциал может быть еще больше.