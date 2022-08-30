Норвегия намерена выделить 2 млрд крон на обеспечение Украины газом

Йонас Гар Стере: Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии Фото: EPA

"Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы следим и предлагаем потратить 2 млрд норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", – говорит премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Норвегия планирует использовать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в качестве канала поддержки закупок газа в Украине. Норвегия также призвала другие страны оказать поддержку в покупке газа через ЕБРР.

"В марте Украина обратилась в банк за поддержкой по закупке газа, чтобы компенсировать потерю собственного природного газа и импорта после вторжения России. Норвегия и другие доноры помогут Украине покупать и хранить газ", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.