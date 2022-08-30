ГОРДОН
 
 
МИР

Норвегия намерена выделить 2 млрд крон на обеспечение Украины газом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Йонас Гар Стере: Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии
Йонас Гар Стере: Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии
Фото: EPA

Правительство Норвегии предлагает выделить 2 млрд норвежских крон ($205 млн) для того, чтобы украинцы могли обеспечить себя газом для зимнего периода на фоне российской агрессии. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства от 29 августа.

"Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы следим и предлагаем потратить 2 млрд норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", – говорит премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Норвегия планирует использовать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в качестве канала поддержки закупок газа в Украине. Норвегия также призвала другие страны оказать поддержку в покупке газа через ЕБРР.

"В марте Украина обратилась в банк за поддержкой по закупке газа, чтобы компенсировать потерю собственного природного газа и импорта после вторжения России. Норвегия и другие доноры помогут Украине покупать и хранить газ", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Контекст:

В июне Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

19 июля Кабмин принял решение зафиксировать цену на газ (по 7,40 грн за 1 м³) для всех производителей тепла до конца мая 2023 года. По словам премьера, неизменная цена на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, газ, Норвегия, финансовая помощь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами
Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там". Видео
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там". Видео
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (117097)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (75823)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (58098)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (44551)
5
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (44062)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (33888)
7
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (22481)
8
"Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике (21363)
 
 
 
 