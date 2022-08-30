Норвегия намерена выделить 2 млрд крон на обеспечение Украины газом

"Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы следим и предлагаем потратить 2 млрд норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", – говорит премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Норвегия планирует использовать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в качестве канала поддержки закупок газа в Украине. Норвегия также призвала другие страны оказать поддержку в покупке газа через ЕБРР.
"В марте Украина обратилась в банк за поддержкой по закупке газа, чтобы компенсировать потерю собственного природного газа и импорта после вторжения России. Норвегия и другие доноры помогут Украине покупать и хранить газ", – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
В июне Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.
19 июля Кабмин принял решение зафиксировать цену на газ (по 7,40 грн за 1 м³) для всех производителей тепла до конца мая 2023 года. По словам премьера, неизменная цена на газ для всех предприятий теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение.