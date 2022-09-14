В Украине будет электричество при любых сценариях – глава "Укрэнерго"

У "Укрэнерго" есть успешный опыт реагирования на экстренные ситуации, сообщил Кудрицкий Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

"Укрэнерго" проводило моделирование прохождения осенне-зимнего периода как с ЗАЭС, так и без нее. Во всех сценариях, которые мы моделировали, включая пессимистичные, задача прохождения отопительного сезона, обеспечения электричеством наших потребителей является сложной, но достижимой", – рассказал Кудрицкий.

Также он отметил, что компания ведет подготовку резервных путей снабжения электроэнергией на случай вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Мы готовимся к любым сценариям, мы готовим резервные пути питания и аварийный запас. Мы готовим своих людей и аварийные ремонтные бригады, которые круглосуточно будут обслуживать сети, восстанавливать их так, чтобы у всех потребителей был свет в доме. Наша задача состоит в том, чтобы максимально быстро восстановиться после атак", – сказал он.

По словам Кудрицкого, после деоккупации вся инфраструктура, которая обеспечивает выдачу мощности станции, будет очень быстро восстановлена.

Также он напомнил, что компания возобновила надежное питание ЗАЭС из энергосистемы Украины.

"Ситуация с этой точки зрения несколько стабилизировалась по сравнению с тем, что было", – сказал председатель правления "Укрэнерго".