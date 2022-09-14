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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине будет электричество при любых сценариях – глава "Укрэнерго"

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У "Укрэнерго" есть успешный опыт реагирования на экстренные ситуации, сообщил Кудрицкий
У "Укрэнерго" есть успешный опыт реагирования на экстренные ситуации, сообщил Кудрицкий
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Украинцы будут обеспечены электричеством во время прохождения отопительного сезона при любых ситуациях. Об этом сообщил 14 сентября председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге, организованном медиацентром "Украина" и агентством "Укринформ". Видео пресс-конференции опубликовано на YouTube-канале Ukrinform TV.

"Укрэнерго" проводило моделирование прохождения осенне-зимнего периода как с ЗАЭС, так и без нее. Во всех сценариях, которые мы моделировали, включая пессимистичные, задача прохождения отопительного сезона, обеспечения электричеством наших потребителей является сложной, но достижимой",  рассказал Кудрицкий.

Также он отметил, что компания ведет подготовку резервных путей снабжения электроэнергией на случай вражеских атак на энергетическую инфраструктуру. 

"Мы готовимся к любым сценариям, мы готовим резервные пути питания и аварийный запас. Мы готовим своих людей и аварийные ремонтные бригады, которые круглосуточно будут обслуживать сети, восстанавливать их так, чтобы у всех потребителей был свет в доме. Наша задача состоит в том, чтобы максимально быстро восстановиться после атак", – сказал он.

По словам Кудрицкого, после деоккупации вся инфраструктура, которая обеспечивает выдачу мощности станции, будет очень быстро восстановлена.

Также он напомнил, что компания возобновила надежное питание ЗАЭС из энергосистемы Украины.

"Ситуация с этой точки зрения несколько стабилизировалась по сравнению с тем, что было", – сказал председатель правления "Укрэнерго".

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

17 августа Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.

Теги: Украина, Укрэнерго, электричество, отопительный сезон, Владимир Кудрицкий, вторжение России в Украину
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