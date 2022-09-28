Государственные ТЭС к зиме практически не готовились – СМИ

Автор статьи отмечает, что во время войны "слабым звеном" стал оператор ТЭС – государственное "Центрэнерго".
"В его ведении Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской. Еще один его актив – Углегорская ТЭС в Донецкой области – оказалась в оккупации. Причиной несвоевременных ремонтов является отсутствие денег. Эта проблема у компании уже давно из-за коррупционного управления", – говорится в материале.
В публикации также уточняется, что последние два года "Центрэнерго" сравнительно мало производит электроэнергии из-за нехватки денег на закупку угля. Сегодня ситуация с углем лучше: его поставляют другие страны в качестве гуманитарной помощи. Часть денег на его закупку по решению Кабмина также выделило государство.
22 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что за последние две недели стремительно увеличилось количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в процессе аварийного ремонта.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. По состоянию на 22 сентября Украина накопила в подземных хранилищах почти 14 млрд м³.
Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".