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Государственные ТЭС к зиме практически не готовились – СМИ

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22 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что за последние две недели стремительно увеличилось количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в аварийном ремонте
22 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что за последние две недели стремительно увеличилось количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в аварийном ремонте
Фото: 2day.kh.ua

Из-за отсутствия денег государственные ТЭС "Центрэнерго" практически не готовились к зиме, поэтому перед стартом отопительного сезона на энергоблоках таких станций случается больше поломок. Об этом пишет в своем материале "Поломанные ТЭС и угроза для экспорта: хватит ли украинцам электроэнергии зимой" украинское издание Telegraf.

Автор статьи отмечает, что во время войны "слабым звеном" стал оператор ТЭС – государственное "Центрэнерго".

"В его ведении Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской. Еще один его актив – Углегорская ТЭС в Донецкой области – оказалась в оккупации. Причиной несвоевременных ремонтов является отсутствие денег. Эта проблема у компании уже давно из-за коррупционного управления", – говорится в материале.

В публикации также уточняется, что последние два года "Центрэнерго" сравнительно мало производит электроэнергии из-за нехватки денег на закупку угля. Сегодня ситуация с углем лучше: его поставляют другие страны в качестве гуманитарной помощи. Часть денег на его закупку по решению Кабмина также выделило государство.

22 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что за последние две недели стремительно увеличилось количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в процессе аварийного ремонта.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. По состоянию на 22 сентября Украина накопила в подземных хранилищах почти 14 млрд м³.

Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".

Теги: Укрэнерго, отопительный сезон, электроэнергия, ТЭС
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