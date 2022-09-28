Государственные ТЭС к зиме практически не готовились – СМИ

22 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что за последние две недели стремительно увеличилось количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в аварийном ремонте Фото: 2day.kh.ua

Автор статьи отмечает, что во время войны "слабым звеном" стал оператор ТЭС – государственное "Центрэнерго".

"В его ведении Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской. Еще один его актив – Углегорская ТЭС в Донецкой области – оказалась в оккупации. Причиной несвоевременных ремонтов является отсутствие денег. Эта проблема у компании уже давно из-за коррупционного управления", – говорится в материале.

В публикации также уточняется, что последние два года "Центрэнерго" сравнительно мало производит электроэнергии из-за нехватки денег на закупку угля. Сегодня ситуация с углем лучше: его поставляют другие страны в качестве гуманитарной помощи. Часть денег на его закупку по решению Кабмина также выделило государство.

22 сентября в "Укрэнерго" сообщили, что за последние две недели стремительно увеличилось количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в процессе аварийного ремонта.