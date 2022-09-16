Готовность Украины к отопительному сезону составляет более 80% – Шмыгаль

Об этом 16 сентября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вступительная речь Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Уже скоро в Украине начнется отопительный сезон. Самый сложный в истории. Подготовка к нему шла летом, продолжается и сейчас. Состояние готовности уже более 80%. Накоплены значительные ресурсы угля, продолжается закачка газа в хранилища", – сказал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, власть формирует договоренности с партнерами о дополнительных поставках газа.

"Выделено 1,4 млрд грн на подготовку к экстренным ситуациям, уже закуплено почти 1,5 тыс. мобильных генераторов, десятки резервных котлов. Сформирован оперативный штаб, который будет быстро решать любые кризисные вопросы. В первую очередь вопрос ликвидации последствий атак России на нашу критическую инфраструктуру. Мы готовились и готовимся ко всем сценариям. И сделаем все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом, светом и водой", – резюмировал глава правительства.