Готовность Украины к отопительному сезону составляет более 80% – Шмыгаль

Об этом 16 сентября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вступительная речь Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.
"Уже скоро в Украине начнется отопительный сезон. Самый сложный в истории. Подготовка к нему шла летом, продолжается и сейчас. Состояние готовности уже более 80%. Накоплены значительные ресурсы угля, продолжается закачка газа в хранилища", – сказал глава Кабмина.
По словам Шмыгаля, власть формирует договоренности с партнерами о дополнительных поставках газа.
"Выделено 1,4 млрд грн на подготовку к экстренным ситуациям, уже закуплено почти 1,5 тыс. мобильных генераторов, десятки резервных котлов. Сформирован оперативный штаб, который будет быстро решать любые кризисные вопросы. В первую очередь вопрос ликвидации последствий атак России на нашу критическую инфраструктуру. Мы готовились и готовимся ко всем сценариям. И сделаем все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом, светом и водой", – резюмировал глава правительства.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.
17 августа Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.
По состоянию на конец августа 2022 года Украина накопила в своих подземных хранилищах газа 13 млрд м³, сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью, опубликованном 31 августа.