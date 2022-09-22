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Украина накопила в подземных хранилищах почти 14 млрд м³ газа – министр общин и территорий

Украина продолжает закачивать газ в ПХГ
Украина продолжает закачивать газ в ПХГ
Фото: EPA

Украина закачала в подземные газовые хранилища почти 14 млрд м³ газа. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на форуме во Львове 22 сентября, сообщает "Укринформ".

"Мы гарантируем немалый объем уже накопленного природного газа, который мы продолжаем накапливать. Сегодня мы приближаемся к показателю в 14 млрд м³, которые уже есть в украинских хранилищах. Это нам дает возможность уверенно смотреть в прохождение отопительного сезона", – сказал он.

По состоянию на конец августа 2022 года Украина накопила в ПХГ 13 млрд м³ газа.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа.

Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: газ, отопительный сезон, ПХГ, война России против Украины, Алексей Чернышов
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