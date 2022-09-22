Украина накопила в подземных хранилищах почти 14 млрд м³ газа – министр общин и территорий

"Мы гарантируем немалый объем уже накопленного природного газа, который мы продолжаем накапливать. Сегодня мы приближаемся к показателю в 14 млрд м³, которые уже есть в украинских хранилищах. Это нам дает возможность уверенно смотреть в прохождение отопительного сезона", – сказал он.

По состоянию на конец августа 2022 года Украина накопила в ПХГ 13 млрд м³ газа.