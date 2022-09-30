Украина на конец сентября накопила 13,9 млрд м³ газа. Месяц назад было 13 млрд м³ из минимум 19 млрд м³ необходимых

Об этом на брифинге в Житомирской области сообщил глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, пишет "Интерфакс-Украина".
"Сейчас имеем уже 13,9 млрд м³ газа. Это позволит нам уверенно войти в отопительный сезон. Дальше будем смотреть", – сказал он.
Экс-глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью, опубликованном 31 августа, говорил, что Украина по состоянию на конец августа 2022 года накопила в своих подземных хранилищах 13 млрд м³ газа.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа.
Витренко заявлял, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".