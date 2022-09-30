Украина на конец сентября накопила 13,9 млрд м³ газа. Месяц назад было 13 млрд м³ из минимум 19 млрд м³ необходимых

Об этом на брифинге в Житомирской области сообщил глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас имеем уже 13,9 млрд м³ газа. Это позволит нам уверенно войти в отопительный сезон. Дальше будем смотреть", – сказал он.

Экс-глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью, опубликованном 31 августа, говорил, что Украина по состоянию на конец августа 2022 года накопила в своих подземных хранилищах 13 млрд м³ газа.