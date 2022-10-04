Жилые дома и теплосети Украины почти на 90% готовы к отопительному сезону – Шмыгаль

Задача номер один для правительства – завершение подготовки к отопительному сезону, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 4 октября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня задача номер один для правительства – завершение подготовки к отопительному сезону. Несмотря на все вызовы, совместно с местными властями и всеми другими службами мы делаем все, чтобы обеспечить тепло, свет и воду в домах украинцев, – сказал Шмыгаль. – Сейчас состояние готовности жилых домов и тепловых сетей оцениваем почти в 90%".

По его словам, в тех регионах, где сейчас отсутствуют активные боевые действия, показатель готовности в ближайшее время составит 100%.

Шмыгаль рассказал, что в подземных хранилищах Украины накоплено почти 14 млрд м³ газа и около 2 млн тонн угля. В то же время дополнительным ресурсом в отопительном сезоне будет древесина.

Правительство уже выделило ОВА 562 млн грн на закупку древесины, добавил премьер.

16 сентября Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону в более чем 80%.