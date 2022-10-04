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Жилые дома и теплосети Украины почти на 90% готовы к отопительному сезону – Шмыгаль

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Задача номер один для правительства завершение подготовки к отопительному сезону, отметил Шмыгаль
Задача номер один для правительства – завершение подготовки к отопительному сезону, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Состояние готовности жилых домов и тепловых сетей к отопительному сезону в Украине составляет почти 90%.

Об этом 4 октября на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Сегодня задача номер один для правительства – завершение подготовки к отопительному сезону. Несмотря на все вызовы, совместно с местными властями и всеми другими службами мы делаем все, чтобы обеспечить тепло, свет и воду в домах украинцев, – сказал Шмыгаль. – Сейчас состояние готовности жилых домов и тепловых сетей оцениваем почти в 90%".

По его словам, в тех регионах, где сейчас отсутствуют активные боевые действия, показатель готовности в ближайшее время составит 100%.

Шмыгаль рассказал, что в подземных хранилищах Украины накоплено почти 14 млрд м³ газа и около 2 млн тонн угля. В то же время дополнительным ресурсом в отопительном сезоне будет древесина.

Правительство уже выделило ОВА 562 млн грн на закупку древесины, добавил премьер.

16 сентября Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону в более чем 80%.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1415505022272127/

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

Теги: Украина, газ, уголь, правительство, отопительный сезон, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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