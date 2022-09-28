"Газпром" угрожает перестать платить за транзит газа через Украину, потому что "Нафтогаз" подал на него в суд

Российская компания отвергает все требования "Нафтогаза" по арбитражу, и уведомила об этом Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и главу "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В "Газпроме" считают, что "непредоставленные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться". При этом транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати" – то есть независимо от физических объемов транзита "Газпром" обязан его оплатить.

Как заявляет российская сторона, "Нафтогаз" якобы безосновательно отказался выполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка". Украина тогда объясняли, что из-за российской войны ряд объектов ГТС оказались на временно оккупированной территории, поэтому сейчас оператор не может осуществлять контроль за такими объектами.

"Газпром" считает инициирование арбитража "Нафтогазом" "недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании". Там заявили, что "дальнейшие попытки "Нафтогаза України" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что российские органы государственной власти будут иметь все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" режима санкции и внесения в санкционный перечень лиц".

Как утверждают в "Газпроме", это будет означать запрет для "Газпрома" выполнять перед "Нафтогазом" обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций. Фактически это сделает невозможным оплату за транзит газа.