"Газпром" угрожает перестать платить за транзит газа через Украину, потому что "Нафтогаз" подал на него в суд

Российская компания отвергает все требования "Нафтогаза" по арбитражу, и уведомила об этом Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и главу "Нафтогаза" Юрия Витренко.
В "Газпроме" считают, что "непредоставленные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться". При этом транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати" – то есть независимо от физических объемов транзита "Газпром" обязан его оплатить.
Как заявляет российская сторона, "Нафтогаз" якобы безосновательно отказался выполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка". Украина тогда объясняли, что из-за российской войны ряд объектов ГТС оказались на временно оккупированной территории, поэтому сейчас оператор не может осуществлять контроль за такими объектами.
"Газпром" считает инициирование арбитража "Нафтогазом" "недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании". Там заявили, что "дальнейшие попытки "Нафтогаза України" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что российские органы государственной власти будут иметь все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" режима санкции и внесения в санкционный перечень лиц".
Как утверждают в "Газпроме", это будет означать запрет для "Газпрома" выполнять перед "Нафтогазом" обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций. Фактически это сделает невозможным оплату за транзит газа.
9 сентября "Нафтогаз" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже по действиям ПАО "Газпром".
"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.